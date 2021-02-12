Kırmızı Oda Delikanlı Sadi kimdir, gerçek hikayesi nedir, hangi kitaptan?

Cuma günlerinin en fazla seyredilen Kırmızı Oda, son zamanlarda izlenme sayılarını artırmış durumda. Kırmızı Oda dizisinde zaman zaman farklı hayat hikayeleriyle farklı karakterleri seyircilerin karşısına çıkıyor.

Kırmızı Oda Delikanlı Sadi kimdir?

Ünlü doktor ve yazar Gülseren Buğdaycıoğlu tarafından kaleme alınan Madalyonun İçi kaitabından uyarlanan Kırmızı Oda,’nin hayat hikayesi de seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı. Seyirciler, Delikanlı Sadi karakterinin kim olduğunu, asıl hayat hikayesinin ve hangi kitapta bulunduğunu araştırmaya başladı.

Delikanlı Sadi karakterine Erkan Petekkaya hayat vermektedir. Deneyimli oyuncumuz, 1971 tarihinde Elazığ’da dünyaya gelmiştir. Aslen Diyarbakırlı olan Petekkaya, çocukluk dönemlerini İstanbul Anadolu yakasında geçirmiştir. 1993 tarihinden bu yana kadrolu Devlet Tiyatroları oyuncusu olan oyuncumuz, 1994 tarihinde kamera şakaları ile adım attığı televizyon kariyerine, 1998 tarihinde Güzel Günler dizisi ile devam etmiştir. O zamandan beri pek çok film ve dizide yer alan Petekkaya, şu zamanlarda Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterine hayat vermektedir.

Kırmızı Oda Delikanlı Sadi hangi kitapta?

OGM Pictures ’in yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini, Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu üstlendiği, TV 8 ekranlarında yayınlanan Türk yapımı dram dizisidir. Uyarlanmış olan kitabın adı Madalyonun İçi’dir. Kitap, Gülseren Buğdaycıoğlu tarafından kaleme alınmıştır.