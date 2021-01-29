Kırmızı Oda Delikanlı Sadi gerçek hikayesi nedir?

Kırmızı Oda Sadi kimdir?

Kırmızı Oda dizisi kadrosuna yen bir ünlü isim daha eklendi. Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya merak konusu oldu. Dizi karakteri Sadi'nin ise hikayesi merak ediliyor. İşte detaylar...

Sadi karakterini Erkan Petekkaya canlandırmaktadır. Peki Sadi'nin hiakyesi nasıl?

Kırmızı Oda Sadi'nin hikayesi

Erkan Petekkaya kimdir?

Kırmızı Oda Sadi kliniği ilk defa ziyaret eder ve doktor hanıma iyi olmadığını anlatır. Sadi'ye çevresindeki kişiler Delkanlı Sadi diye hitap ederken Sadi de kendini o şekilde tanıtmaktadır. Doktor Piraye de Sadi'den korkacaktır. Belindeki silahı gören doktor korkuya kapılacaktır. Zengin ve karanlık bir hayatı varmış gibi görünen Sadi korkuya sebep olacaktır. Kırmızı Oda Gülsen Budayıcıoğlu'nun 20004'de çıkardığı Madalyonun İçi isimli kitabından uyarlanmıştır.

12 Aralık 1971'de aslen Diyarbarkırlı ailenin çocuğu olarak Elazığ'da dünyaya geldi. Çocukluğunu İstanbul Anadolu Yakası'nda geçiren oyuncu, Fenerbahçe Lisesi ve daha sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezum oldu.

1993'den bu yana Devlet Tiyatroları sanatçısı olan Petekkaya, uzun seneler Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı.. 1994'de program sunuculuğu, 1998'de ise set oyunculuğu kariyerine adım attı.

Petekkaya Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterini canlandırmaktadır.