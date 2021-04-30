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Kırmızı Oda çocuk oyuncu Mitra kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde son bölümde İranlı Mitra'nın hayatı ele alınmaktadır. Dizide Mitra karakterine Melisa Aslı Pamuk hayat verirken Mitra'nın küçüklüğüne hangi oyuncunun hayat verdiği izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

30 Nisan 2021 Cuma 22:43
Kırmızı Oda çocuk oyuncu Mitra kimdir?
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde Cahide’nin kızı Mitra izleyici karşısına çıktı. Dizide hikayesi işlenen Mitra karakterine Melisa Aslı Pamuk hayat veriyor. Mitra karakterinin çocukluğuna kimin hayat verdiği ise merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda dizisinde Mitra karakterinin küçüklüğünü hangi oyuncu canlandırıyor?

Kırmızı Oda dizisi Mitra’nın çocukluğuna kim hayat veriyor?

Kırmızı Oda dizisinde Mitra karakterinin çocukluğunu canlandıran çocuk oyuncunun ismi henüz belli olmamıştır. Mitra’ya hayat veren küçük oyuncunun kim olduğunu ilerleyen dakikalarda sitemiz üzerinden öğrenmeniz mümkündür.

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 22:43
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Anahtar Kelimeler:
KırmızıOda
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