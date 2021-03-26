Kırmızı Oda canlı izle! TV8 Kırmızı Oda 30. bölüm canlı izle! Kırmızı Oda son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda 26 Mart 2021 Cuma günü 30. yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak. Dizinin hayranları, 30. Yeni bölümünün canlı yayın linkini araştırmaya başlamış durumda.

Kırmızı Oda'nın konusu

Kırmızı Oda oyuncuları

Kırmızı Oda dizisinin başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatrist karakterine hayat vermektedir. Psikiyatri kliniğine gelenlerin ve doktorların ve hayatlarının konu edineceği "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinde yatan acı, sevinç, mutluluk ve hüzün seyircinin de ruhunun kapalı kapılarını sonuna kadar açacak. Hastalar o güne kadar kimseye söyleyemediği sırları açığa çıkarırken seyirciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacaktır.

Kırmızı Oda oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan, Pınar Deniz, Erkan Petekkaya, Aslıhan Gürbüz gibi isimler rol almaktadır.

Kırmızı Oda 30. yeni bölümü izle