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Kırmızı Oda canlı izle! TV 8 Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Kırmızı Oda 35. bölümünde neler olacak?

Basının ve okurların dikkatini çeken Kırmızı Oda canlı izle! TV 8 Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Kırmızı Oda 35. bölümünde neler olacak? başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 30.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 23:07
Kırmızı Oda canlı izle! TV 8 Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Kırmızı Oda 35. bölümünde neler olacak?
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TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kırmızı Oda 35.bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini toplayan dizi bu sezona damga vuran yapımlardan biri olarak öne çıktı. Her hafta Cuma akşam saatler 20:00’yi gösterdiğinde yayınlanan dizinin yeni bölümü de merakla bekleniyor.

Kırmızı Oda son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Nihal, Zafer’e ilk görüşte aşık olduğunu ve Zafer’in bir anda kendisine evlilik teklifi ettiğini doktora anlattı. Zafer ise Doktor Hanım’a başkasına aşık olmasına rağmen babasının isteği üzerine Nihal’le evlendiği söyledi.

Sadi ise Cemre’yi kaybetmenin acısını Abdullah ve adamlarından intikam alarak geçirmek istedi. Miço ile yaptığı planları doktora anlattı.

Vahit babasıyla aynı hastalığı yakalandığını ve bu sırada yaşadığı olayları doktora anlatırken küçükken babasının annesine yaptıkları doktoru bir hayli şaşırttı.

Kırmızı Oda oyuncuları

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Sezin Bozacı, Halit Özgür Sarı ve Baran Can Eraslan yer alıyor. Diziye farklı hikayelerin işlenmesine göre de yeni isimler dahil oluyor.

Kırmızı Oda 35.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

 





Son Güncelleme: 30.04.2021 23:07
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Anahtar Kelimeler:
TV 8Kırmızı Oda
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