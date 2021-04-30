İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...

Kırmızı Oda canlı izle - TV 8 Kırmızı Oda 35. bölüm tek parça izle 30 Nisan 2021 Cuma

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Kırmızı Oda canlı izle - TV 8 Kırmızı Oda 35. bölüm tek parça izle 30 Nisan 2021 Cuma haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 30 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak Kırmızı Oda canlı izle - TV 8 Kırmızı Oda 35. bölüm tek parça izle 30 Nisan 2021 Cuma hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 20:06
Kırmızı Oda canlı izle - TV 8 Kırmızı Oda 35. bölüm tek parça izle 30 Nisan 2021 Cuma
Takip Et:

TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kırmızı Oda 35.bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini toplayan dizi bu sezona damga vuran yapımlardan biri olarak öne çıktı. Her hafta Cuma akşam saatler 20:00’yi gösterdiğinde yayınlanan dizinin yeni bölümü de merakla bekleniyor.

Kırmızı Oda son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Nihal, Zafer’e ilk görüşte aşık olduğunu ve Zafer’in bir anda kendisine evlilik teklifi ettiğini doktora anlattı. Zafer ise Doktor Hanım’a başkasına aşık olmasına rağmen babasının isteği üzerine Nihal’le evlendiği söyledi.

Sadi ise Cemre’yi kaybetmenin acısını Abdullah ve adamlarından intikam alarak geçirmek istedi. Miço ile yaptığı planları doktora anlattı.

Vahit babasıyla aynı hastalığı yakalandığını ve bu sırada yaşadığı olayları doktora anlatırken küçükken babasının annesine yaptıkları doktoru bir hayli şaşırttı.

Kırmızı Oda oyuncuları

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Sezin Bozacı, Halit Özgür Sarı ve Baran Can Eraslan yer alıyor. Diziye farklı hikayelerin işlenmesine göre de yeni isimler dahil oluyor.

Kırmızı Oda 35.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

 





Son Güncelleme: 30.04.2021 20:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TV 8Kırmızı Oda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler 2'ye ne zaman geri dönecek, dönecek mi? Yılmaz Erdoğan ÇGH'de neden yok?
Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler 2'ye ne zaman geri dönecek, dönecek mi? Yılmaz Erdoğan ÇGH'de neden yok?
Emanet 171. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 3 Mayısıs Pazartesi Kanal 7
Emanet 171. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 3 Mayısıs Pazartesi Kanal 7
Arka Sokaklar yeni bölüm canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 588. bölüm tek parça izle! Arka Sokaklar son bölüm
Arka Sokaklar yeni bölüm canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 588. bölüm tek parça izle! Arka Sokaklar son bölüm
Celaleddin Paşa Payitaht Abdülhamit’den neden ayrıldı? Cem Uçan Ahmet diziden ayrıldı mı?
Celaleddin Paşa Payitaht Abdülhamit’den neden ayrıldı? Cem Uçan Ahmet diziden ayrıldı mı?
Payitaht Abdülhamit canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamit 149. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Payitaht Abdülhamit son bölüm
Payitaht Abdülhamit canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamit 149. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Payitaht Abdülhamit son bölüm
Dexter 9. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter nerede yayınlanacak?
Dexter 9. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter nerede yayınlanacak?

Popüler Haberler

Akrep dizisi İpek kimdir? Esila Umut'un hayatı!
Akrep dizisi Ece kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ahsen Türkyılmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisindeki Perihan karakteri kimdir? Demet Akbağ nereli, yaşı kaç?
Kırmızı Oda dizisi Sefer karakterini kim canlandırıyor? Yiğit Özşener biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda canlı izle - TV 8 Kırmızı Oda 35. bölüm tek parça izle 30 Nisan 2021 Cuma
Arka Sokaklar yeni bölüm canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 588. bölüm tek parça izle! Arka Sokaklar son bölüm
Fox TV HD izle! 30 Nisan Cuma Son Yaz yeni bölüm 18. bölüm tek parça izle!
e-Devlet çalışma izin belgesi başvuru ve çıktı alma linki
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisinde Ferda karakterine Evrim Alasya hayat veriyor
Yılmaz Vural neden ağladı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon kimdir? Gerçek adı ne? Mete Deran oynadığı diziler
Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2021 Boşanma dilekçesi ücretleri
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Seni Çok Bekledim dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Gerçek adı ne? Büşra Develi oynadığı diziler
Seni Çok Bekledim dizisindeki Kadir karakteri kimdir? Özcan Deniz nereli, yaşı kaç?
Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ücretli öğretmenlik başvuru şartları
ÖSYM Online YKS sınavı başvuru nasıl yapılır?
Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.