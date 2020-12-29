İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...

Kırmızı Oda Boncuk’un parkta konuştuğu Can Kimdir?

Tv8’in sevilen dizisi Kırmızı Oda’da birbirinden farklı hikayeler farklı oyuncular ile işleniyor. Diziye katılan oyuncular hikayeleri bittiğinde diziden ayrılıyor. Son haftalarda dizide Boncuk karakterinin hikayesi ekranlara geliyor. Seyirci ise Boncuk’un parkta konuştuğu Can karakterinin kim olduğunu merak ediyor. Sizler için Can kim? Sorusunun yanıtı araştırdık ve haberimizde topladık.

29 Aralık 2020 Salı 16:26
Kırmızı Oda Boncuk’un parkta konuştuğu Can Kimdir?
Takip Et:

Kırmızı Oda Boncuk karakteri, dizide anlatılan diğer kadın karakterler gibi sıkıntılı bir çocukluk yaşamış, ailesi tarafından sevgi gösterilmemiş ve babasının anne üstüne kuma getirdiği bir ailede içine kapanık ve kendine güveni olmadan büyümüş bir kadın karakterdir. Ailesinin istediği kişi ile evlenerek Hollanda’ya yerleşmiş ve bu evlilikte de mutlu olamamıştır. Ayrıca yaşadığı yerde tanıdığı, konuşabileceği hiç kimse olmamasıyla birlikte eşi de babası gibi umursamaz ve sert yapıdadır.

 Yaşadığı bu ortam nedeniyle Boncuk kendi hayal olarak gördüğü ak sakallı dedelerle arkadaşlık kurmuştur. Doktordan aldığı yardım ile bu dedelerden kurtulan Boncuk’un hikayesi ise burada bitmiyor. Son bölümlerde Boncuk parkta Can adında biriyle tanışıyor ve en çok merak edilen kısım da buradan sonra başlıyor.

Kırmızı Oda Can kim?

1991 Rize doğumlu olan Feyyaz Şerifoğlu, Tekirdağ Tekstil Mühendisliği bölümü lisans mezunudur. Oyuncu müziğe olan ilgisi nedeni ile bu sektöre yönelmiş ve “Gidene” adlı şarkısını çıkarmıştır. Bu şarkı ile adını duyuran Şerifoğlu gitar çalmakta da oldukça başarılıdır. Şuanda da Kırmızı Oda Boncuğun parkta konuştuğu adam olarak gündeme gelmiş ve oldukça merak konusu olmuştur.



Son Güncelleme: 29.12.2020 16:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaCanBoncuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisindeki Markus kimdir?
Olay TV adı değişti
Olay TV adı değişti
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri

Popüler Haberler

Hande Kazanova nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Boncuk’un parkta konuştuğu Can Kimdir?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu hakkında bilgiler
Yemin dizisi Kumru kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Elif Özkul kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada bilezik taktığını görmek ne anlama gelir? Rüyada bilezik taktığını görmenin tabirleri ve yorumları
Rüyada araba alma görmek ne anlama gelir? Rüyada araba alma görmenin anlamı
Evden iş yapanlar vergiden nasıl muaf olurlar? Esnaf vergi muafiyet belgesi nedir, nasıl alınır?
Yemin dizisi Münevver kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Melahat Abbasova kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Evde hindi pişirmenin püf noktaları nelerdir?
Vergi dilimi nedir, nasıl hesaplanır? Vergi dilimleri belli oldu mu?
Kanal 7 Ramazan programı sunucusu Mustafa Karataş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Savaşçı dizisi hangi kanalda, ne zaman başlıyor? Savaşçı dizisi yeni oyuncuları ve ayrılan oyuncular
Şaziye İvegin neden gitti? Survivor 2020 Şaziye İvegin sakatlığı ne, neden veda etti?
Nar kırma geleneği ve duası nasıl yapılır?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri neler, Meclisten geçti mi? EYT'de son durum nedir?
Bebeğin göz rengi tam olarak kaçıncı aya kadar belli olur?
E-devlet adres kodu sorgulama ekranı ile adres kodu öğrenme
Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmenin anlamları
Değerli konut vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Değerli konut vergisi hesaplama örneği 2021
Rüyada ev taşıma görmek anlamı ve yorumu
Sevgiliye özel güzel sözler 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.