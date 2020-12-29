Kırmızı Oda Boncuk’un parkta konuştuğu Can Kimdir?

Kırmızı Oda Boncuk karakteri, dizide anlatılan diğer kadın karakterler gibi sıkıntılı bir çocukluk yaşamış, ailesi tarafından sevgi gösterilmemiş ve babasının anne üstüne kuma getirdiği bir ailede içine kapanık ve kendine güveni olmadan büyümüş bir kadın karakterdir. Ailesinin istediği kişi ile evlenerek Hollanda’ya yerleşmiş ve bu evlilikte de mutlu olamamıştır. Ayrıca yaşadığı yerde tanıdığı, konuşabileceği hiç kimse olmamasıyla birlikte eşi de babası gibi umursamaz ve sert yapıdadır.

Yaşadığı bu ortam nedeniyle Boncuk kendi hayal olarak gördüğü ak sakallı dedelerle arkadaşlık kurmuştur. Doktordan aldığı yardım ile bu dedelerden kurtulan Boncuk’un hikayesi ise burada bitmiyor. Son bölümlerde Boncuk parktaadında biriyle tanışıyor ve en çok merak edilen kısım da buradan sonra başlıyor.

Kırmızı Oda Can kim?

1991 Rize doğumlu olan Feyyaz Şerifoğlu, Tekirdağ Tekstil Mühendisliği bölümü lisans mezunudur. Oyuncu müziğe olan ilgisi nedeni ile bu sektöre yönelmiş ve “Gidene” adlı şarkısını çıkarmıştır. Bu şarkı ile adını duyuran Şerifoğlu gitar çalmakta da oldukça başarılıdır. Şuanda da Kırmızı Oda Boncuğun parkta konuştuğu adam olarak gündeme gelmiş ve oldukça merak konusu olmuştur.