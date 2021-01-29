Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?

Kırmızı Oda dizisinin sevilen karakteri Boncuk dizide ölüyor mu merak edilmektedir.
Boncuk yaşıyor mu?
Boncuk karakterinin hikayesinin sonlanıp sonlanmadığı merak edilmektedir. Boncuk karakterinin hayatı kitapta 2 sayfa yer almaktadır. Dizide, hikaye kurgu şeklinde devam etmektedir.
Yayınlanan son bölümde Boncuk ve Can karakterinin sahnelerinin hayal ürünü olduğu öğrenilmiştir. Seyirciler bu duruma çok üzülmüştür. Alya karakterinden sonra Boncuk karakterinin hikayesinin de mutlu bitmesi istenmektedir.
Boncuk, Cuma akşamı ekranlara gelecek yeni bölümde ölecektir. Boncuk, hayali aşkı Can’a doğru koşarken trafik kazası geçirerek ölür.
Son Güncelleme: 29.01.2021 22:14