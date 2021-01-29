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Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu' nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, ilgiyle takip edilmektedir. Dizinin sevilen karakteri Boncuk, hayaller görmeye devam etmektedir. Yayınlanan son bölümde Boncuk karakterinin ölüp ölmediği merak edilmektedir.

29 Ocak 2021 Cuma 22:14
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?
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Kırmızı Oda dizisinin sevilen karakteri Boncuk dizide ölüyor mu merak edilmektedir.

Boncuk karakterini Burcu Biricik canlandırmaktaydı. Boncuk, çocuk travmalarını atlatamayan bir karakterdir. Evlendikten sonra da bu travmaları devam etmiştir. İyileştiği düşünülürken durumu kötüye gitmiştir.

Boncuk yaşıyor mu?

Boncuk karakterinin hikayesinin sonlanıp sonlanmadığı merak edilmektedir. Boncuk karakterinin hayatı kitapta 2 sayfa yer almaktadır. Dizide, hikaye kurgu şeklinde devam etmektedir.

Yayınlanan son bölümde Boncuk ve Can karakterinin sahnelerinin hayal ürünü olduğu öğrenilmiştir. Seyirciler bu duruma çok üzülmüştür. Alya karakterinden sonra Boncuk karakterinin hikayesinin de mutlu bitmesi istenmektedir.

Boncuk, Cuma akşamı ekranlara gelecek yeni bölümde ölecektir. Boncuk, hayali aşkı Can’a doğru koşarken trafik kazası geçirerek ölür.



Son Güncelleme: 29.01.2021 22:14
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaBoncuk
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