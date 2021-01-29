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Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?

Kırmızı Oda’nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Boncuk dikkat çekti. Fragmanın ardından izleyiciler Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu, diziden ayrılacak mı ve Burcu Biricik Kırmızı Oda’dan ayrılıyor mu sorularını gündeme getirdi.

29 Ocak 2021 Cuma 20:00
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
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TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’da son haftaların en dikkat çeken karakteri Boncuk oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında Boncuk’un gelinlikler içerisindeki hali görüldü. Bu sahnenin ardından Boncuk karakterinin öldüğü gündeme getirildi.

Boncuk küçük yaşlarda babasından zulüm görmüş ve görücü usulü olarak yaptığı evliğinin ardından hayatı tamamen tepe taklak olmuş. Dizide Boncuk karakterine güzel oyuncu Burcu Biricik hayat veriyor.

Burcu Biricik kimdir?

4 Mayısıs 1989 yılında Antalya’da dünyaya gelen Burcu Biricik, lise yıllarında tiyatro ve oyunculuk üzerine yöneldi. Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinden ödül alan güzel oyuncu bu ödülün de verdiği hisle oyunculuk üzerine eğitimlerine devam etti. Güzel oyuncu 2006 yılında Akdeniz Kraliçesi seçilmiş ve güzelliği resmi olarak tescillenmiştir.

Muhteşem Yüzyıl ve Ustura Kemal gibi önemli dizilerde rol alan Biricik, ilerleyen yıllarda Düşman Kardeşler, Beni Böyle Sev, Ulan İstanbul, Şeref Meselesi gibi dizilerde yer aldı. Güzel oyuncu son olarak Kuzgun adlı dizide Dila rolüyle dikkatleri çekmişti.



Son Güncelleme: 29.01.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaBurcu BiricikBoncuk
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