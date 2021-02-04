Kırmızı Oda Boncuk öldü mü, ölmedi mi? Boncuk diziye devam ediyor mu? Fragmandaki detay hayranlarını sevindirdi!

Kırmızı Oda dizisinin önde gelen karakterlerinden olan Boncuk geçen hafta ölü olarak gösterilmişti. Herkesin diziden ayrıldığını düşündüğü Burcu Biricik, dizide yer almaya devam ediyor. Aslında Burcu Biricik tarafından canlandırılan Boncuk karakteri hala hayatta!

Kırmızı Oda dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Boncuğun üzerindeki beyaz gelinliğiyle birlikte sokağa fırlayıp, bir arabanın çarpması sonucunda yeri yığıldığını görmüştük. Şebnem Ferah’ın “Hoşçakal” şarkısı ile kapanan bu sahnenin ardından hayranlar Burcu Biricik’in diziden ayrıldığını düşünmüştü. Burcu Biricik’in sosyal medya paylaşımları da diziye veda ettiğini düşündürtmüştü.

Kırmızı Oda dizisinin yeni fragmanından da anlaşılabileceği üzere Boncuk ölmemiş. Burcu Biricik canlandırdığı Boncuk karakteri ile bu hafta da karşımıza çıkacak. Fakat ileriki bölümler için henüz bir açıklama yapılmadı.