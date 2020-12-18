İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı! Aşı ilk olarak kimlere yapılacak?
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne...
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı
Son Dakika
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz...
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...

Kırmızı Oda Boncuk kimdir, hikayesi nedir?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik'in canlandırdığı Boncuk karakterinin hikayesi merak edilmeye başlandı. Güzel oyuncumuz Burcu Biricik'in hayat verdiği Boncuk karakteri en çok araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor.

18 Aralık 2020 Cuma 21:37
Kırmızı Oda Boncuk kimdir, hikayesi nedir?
Takip Et:

Geçtiğimiz haftalarda Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Burcu Biricik, hayat verdiği Boncuk karakteriyle yoğun ilgi topladı. Başarılı performansıyla seyircilerin beğenisini kazanan Burcu Biricik’in hayat verdiği Boncuk karakteri merak edilmeye başlandı. Seyirciler Kırmızı Oda Boncuk karakterini araştırmaya devam ediyor.

Kırmızı Oda Boncuk kimdir, hikayesi nedir?

Doktor Hanım'a hikayesini anlatmaya başlayan Boncuk evli ve Hollanda'da yaşıyor. Pazardan geldikten sonra erzaklarını dolaba koyarken aniden önünde oturan üç tane ermiş amcayı görür. Kısa bir şokun sonrasında onları dinlemeye başlayan Boncuk, kocasının hayırsız olduğunu ve ona yeni bir koca getireceklerini dile getirirler. Ermişler, kendisini götürmek isterse kocasının kızmasından korksa da ermişlerin sözlünün üstüne söz konuşulmayacağını da bilir.

Kocası bir akşam eve döndüğünde Boncuk'u süslenmiş ve hazırlanmış olarak bulur. Bu ne hal, neden hazırlandın? Sorusunaysa ermişlerin onu başka bir kocaya vereceğini ve bekleyeceğini söyler. Boncuk'un kocası onu doktora götürmeye karar verir. Dr. Hanım'ın kendisini dinlediğine ve anladığına inanan Boncuk, seanslarına devam ediyor.

Burcu Biricik kimdir, kaç yaşında?

Burcu Biricik, 4 Mayısıs 1989'da Antalya Elmalı'da doğdu. Burcu Biricik, İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun oldu. Çalışmaları sırasında Bonova Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyun ve kısa filmlerde rol aldı. 2006 yılında Antalya'da bir güzellik yarışmasına katıldı ve Akdeniz Kraliçesi seçildi.

Oyunculuğunun yanı sıra 2016 yılında Çok Uzak Fazla Yakın’ın yönetmenliğini üstlenen Burcu Biricik 2015 yılında nişanlandığı reklamcı Emre Yetkin ile 30 Temmuz 2016 tarihinde evlenmiştir.

Şu zamanlarda Star TV'de yayınlanan Kuzgun dizisinde Dila karakterini canlandıran Burcu Biricik 1.70 uzunluğunda, 53 kg ve Boğa burcudur.

Burcu Biricik’in rol aldığı yapımlar

2019 – Kuzgun (Dila) (TV Dizisi)

2019 – Çiçero (Ajan) (Sinema Filmi)

2018 – Her Şey Seninle Güzel (Deniz) (Sinema Filmi)

2018 – 8. Gün (Bahar)(TV Dizisi)

2016 – Çok Uzak Fazla Yakın (Aslı) (Sinema Filmi)

2016 – Hayat Şarkısı (Hülya) (TV Dizisi)

2014 – Şeref Meselesi (Kübra Güngör) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (Kübra) (TV Dizisi)

2014 – Bana Masal Anlatma (Ezgi) (Sinema Filmi)

2013 – Kedi Özledi (Lale) (Sinema Filmi)

2013 – İnanç Odası (Kurban) (Sinema Filmi)

2013 – Beni Böyle Sev (Seda) (TV Dizisi)

2012 – Düşman Kardeşler (Derya) (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Cariye) (TV Dizisi)

2007 – Maçolar (TV Dizisi)

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 21:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BoncukTV 8Kırmızı OdaBurcu Biricik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix House of the Dragon konusu ne? House of the Dragon yayın tarihi belli oldu
Netflix House of the Dragon konusu ne? House of the Dragon yayın tarihi belli oldu
Mucize Doktor dizisi oyuncusu Seda Bakan'dan şok paylaşım!
Mucize Doktor dizisi oyuncusu Seda Bakan'dan şok paylaşım!
Akıncı dizisinden yeni tanıtım fragmanı yayınladı
Akıncı dizisinden yeni tanıtım fragmanı yayınladı
Alev Alev dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor
Alev Alev dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor
Bu yılbaşında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü yayınlanacak mı? Konuklar kimler olacak?
Bu yılbaşında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü yayınlanacak mı? Konuklar kimler olacak?
Netflix yeni dizisi Tiny Pretty Things konusu ne? Sosyal medyayı sallayan diziye yorum yağıyor!
Netflix yeni dizisi Tiny Pretty Things konusu ne? Sosyal medyayı sallayan diziye yorum yağıyor!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda Boncuk kimdir, hikayesi nedir?
21 Aralık 2020 Pazartesi ne olacak, dünyaya asteroitler mi çarpacak, elektrik kesilecek mi?
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek vizyon tarihi açıklandı!
Eko Fresh - Turkish Nightmare ft. Killa Hakan şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler
Karagümrük GS maçı özeti ve golleri izle! 2 1 Galatasaray'a son dakika şoku!
Çocukluk dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Olay TV frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Olay TV canlı izleme linki
Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak?
2021 Hatay ili için fen lisesi yerleşme puanları
Seksenler Fehmi Baba diziye geri gelecek mi?
Menajerimi Ara Dicle neden ayrıldı? Ahsen Eroğlu neden diziden ayrıldı?
Premier Lig artık TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak! Yeni sezon Premier Lig yayınları TRT Spor Kanalında!
Mevlid Kandili 2019 ne zaman? Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili ibadetleri
Filizlenmiş patates yenir mi, yemeklerde kullanılabilir mi? Patates filizlenmesi nasıl önlenir?
2020 ÖSYM YÖKDİL takvimi sınav konuları ve soru dağılımları
Akrep dizisi Ece karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ahsen Türkyılmaz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı
Akrep dizisi Merve kimdir? Müge Su Şahin yer aldığı dizi ve film yapımları
Müge Anlı’nın annesi kimdir, kaç yaşında, nereli?
Akrep Berna Kimdir? Başak Daşman hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.