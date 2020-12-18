Geçtiğimiz haftalarda Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Burcu Biricik, hayat verdiği Boncuk karakteriyle yoğun ilgi topladı. Başarılı performansıyla seyircilerin beğenisini kazanan Burcu Biricik’in hayat verdiği Boncuk karakteri merak edilmeye başlandı. Seyirciler Kırmızı Oda Boncuk karakterini araştırmaya devam ediyor.

Kırmızı Oda Boncuk kimdir, hikayesi nedir?

Doktor Hanım'a hikayesini anlatmaya başlayan Boncuk evli ve Hollanda'da yaşıyor. Pazardan geldikten sonra erzaklarını dolaba koyarken aniden önünde oturan üç tane ermiş amcayı görür. Kısa bir şokun sonrasında onları dinlemeye başlayan Boncuk, kocasının hayırsız olduğunu ve ona yeni bir koca getireceklerini dile getirirler. Ermişler, kendisini götürmek isterse kocasının kızmasından korksa da ermişlerin sözlünün üstüne söz konuşulmayacağını da bilir.

Kocası bir akşam eve döndüğünde Boncuk'u süslenmiş ve hazırlanmış olarak bulur. Bu ne hal, neden hazırlandın? Sorusunaysa ermişlerin onu başka bir kocaya vereceğini ve bekleyeceğini söyler. Boncuk'un kocası onu doktora götürmeye karar verir. Dr. Hanım'ın kendisini dinlediğine ve anladığına inanan Boncuk, seanslarına devam ediyor.

Burcu Biricik kimdir, kaç yaşında?

Burcu Biricik, 4 Mayısıs 1989'da Antalya Elmalı'da doğdu. Burcu Biricik, İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun oldu. Çalışmaları sırasında Bonova Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyun ve kısa filmlerde rol aldı. 2006 yılında Antalya'da bir güzellik yarışmasına katıldı ve Akdeniz Kraliçesi seçildi.

Oyunculuğunun yanı sıra 2016 yılında Çok Uzak Fazla Yakın’ın yönetmenliğini üstlenen Burcu Biricik 2015 yılında nişanlandığı reklamcı Emre Yetkin ile 30 Temmuz 2016 tarihinde evlenmiştir.

Şu zamanlarda Star TV'de yayınlanan Kuzgun dizisinde Dila karakterini canlandıran Burcu Biricik 1.70 uzunluğunda, 53 kg ve Boğa burcudur.

Burcu Biricik’in rol aldığı yapımlar

2019 – Kuzgun (Dila) (TV Dizisi)

2019 – Çiçero (Ajan) (Sinema Filmi)

2018 – Her Şey Seninle Güzel (Deniz) (Sinema Filmi)

2018 – 8. Gün (Bahar)(TV Dizisi)

2016 – Çok Uzak Fazla Yakın (Aslı) (Sinema Filmi)

2016 – Hayat Şarkısı (Hülya) (TV Dizisi)

2014 – Şeref Meselesi (Kübra Güngör) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (Kübra) (TV Dizisi)

2014 – Bana Masal Anlatma (Ezgi) (Sinema Filmi)

2013 – Kedi Özledi (Lale) (Sinema Filmi)

2013 – İnanç Odası (Kurban) (Sinema Filmi)

2013 – Beni Böyle Sev (Seda) (TV Dizisi)

2012 – Düşman Kardeşler (Derya) (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Cariye) (TV Dizisi)

2007 – Maçolar (TV Dizisi)