İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral rol aldığı yapımlar ve biyografisi konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 11 Eylül 2020 Cuma günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

11 Eylül 2020 Cuma 19:15
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Kırmızı Oda Ayşe Karakteri Kimdir?

TV8 kanalında yayınlanacak olan Kırmızı Oda dizisinde baş karakterler belli olmaya başladı. Karakterlerin biriside Doktor Ayşe olmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Ecem Uzun, Halit Özgür Sarı gibi önemli aktörler oynayacaktır.

Meriç Aral Kimdir?

Güzel başarılı oyuncumuz Meriç Aral 1988 yılı İstanbul doğumludur. Ebeveynleri gibi kendisi de hukuk fakültesi mezunudur.  Lakin meslek seçimini ileri ki zamanlar da oyunculuk yönünde seçim yapmıştır. Bilgi üniversitesi hukuk bölümünü bitirdikten sonra film asistanlığı yapmıştır. Ekranlara ilk olarak Sultan dizisiyle çıkış yapan oyuncumuz Medcezir dizisi ile tanınmaya başladı.

Meriç Aral’ın Yer Aldığı Dizi ve Filmler

2020 – Kırmızı Oda (Doktor Ayşe)

2020 – Biz Böyleyiz (Beril)

2019 – Söz (Eylem)

2018 – Yanımda Kal (Zeynep)


2017 – Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Filiz)

2016 – Yüksek Sosyete (Ece)

2015 – Hesapta Aşk (Ezgi)

2014 – Unutursam Fısılda

2014 – Muska (Melis)

2013 – Medcezir (Hale)

2012 – Sultan (Diyar)

Meriç Aralın Erkek Arkadaşı Var Mı?

Güzel oyuncumuzu geçen kış Serkan Keskin ile el ele görüntülenmişti. Başarılı oyuncunun ilişkisinin hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Yakın zamanda güzel çiftimizin evlilik duyurusunu bekliyoruz.

Meriç Aral’ın Sosyal Medya Hesabı?

Başarılı oyuncu sosyal medya hesaplarını aktif durumda kullanmakta. Deneyimli oyuncumuzun instagram hesabında yaklaşık olarak 491 paylaşımı ve 1.3 milyon takipçi sayısı vardır. Takipçi sayısı günden güne artmaktadır.



Son Güncelleme: 11.09.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Meriç AralKırmızı Oda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gerçek hayattan sinemaya aktarılmış Korkusuzlar filmi Star TV'de!
Gerçek hayattan sinemaya aktarılmış Korkusuzlar filmi Star TV'de!
Netflix yeni yerli yapımı Mücadele Çıkmaz'ını duyurdu
Netflix yeni yerli yapımı Mücadele Çıkmaz'ını duyurdu
Nevşin Mengü ve Duygu Demirdağ yeniden aynı kanalda!
Nevşin Mengü ve Duygu Demirdağ yeniden aynı kanalda!
Serkan Kaya koronavirüse mi yakalandı?
Serkan Kaya koronavirüse mi yakalandı?
Atiye 2.sezon Netflix'te yayınlandı!
Atiye 2.sezon Netflix'te yayınlandı!
Tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Halil Kumova hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Halil Kumova hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz kimdir, nereli yaşı kaç?
2020 Makedonya asgari ücret ne kadar?
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kırmızı Oda dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Arka Sokaklar Sinem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Terzi biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Menajerimi Ara dizisinde Leyla karakterini Pınar Ünsal canlandırıyor
Arka Sokaklar dizisi Asiye Çoban kimdir? Melisa Şalgam
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan kimdir, nereli yaşı kaç?
Kredi kartı iptal ve kapatma yöntemleri
Çocuk parası ne zaman yatar? Çocuk parası hangi tarihte, nereden çekilir?
Sağlık hizmetlerinden yararlanma sorgulama işlemleri
Haksız fahiş fiyat artışı şikayet bildirimi nereden nasıl yapılır?
Fenerbahçe Yeni sezon formaları tanıtıldı! 2019 - 2020 sezonu Fb'nin giyeceği yeni sezon formaları
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!
BİM market indirimli aktüel ürünler 18 Eylül – 25 Eylül 2020 kampanyalı ürünler kataloğu
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
İkea mağazaları açılış kapanış saatleri 2020
Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 11 Eylül 2020 Cuma

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.