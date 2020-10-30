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Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral kimdir, nereli yaşı kaç?

Birçok kişinin merak ettiği Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral kimdir, nereli yaşı kaç? hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 30 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral kimdir, nereli yaşı kaç? konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

30 Ekim 2020 Cuma 19:16
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral kimdir, nereli yaşı kaç?
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Kırmızı Oda Ayşe Karakteri Kimdir?

TV8 kanalında yayınlanacak olan Kırmızı Oda dizisinde baş karakterler belli olmaya başladı. Karakterlerin biriside Doktor Ayşe olmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Ecem Uzun, Halit Özgür Sarı gibi önemli aktörler oynayacaktır.

Meriç Aral Kimdir?

Güzel başarılı oyuncumuz Meriç Aral 1988 yılı İstanbul doğumludur. Ebeveynleri gibi kendisi de hukuk fakültesi mezunudur.  Lakin meslek seçimini ileri ki zamanlar da oyunculuk yönünde seçim yapmıştır. Bilgi üniversitesi hukuk bölümünü bitirdikten sonra film asistanlığı yapmıştır. Ekranlara ilk olarak Sultan dizisiyle çıkış yapan oyuncumuz Medcezir dizisi ile tanınmaya başladı.

Meriç Aral’ın Yer Aldığı Dizi ve Filmler

2020 – Kırmızı Oda (Doktor Ayşe)

2020 – Biz Böyleyiz (Beril)

2019 – Söz (Eylem)

2018 – Yanımda Kal (Zeynep)


2017 – Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (Filiz)

2016 – Yüksek Sosyete (Ece)

2015 – Hesapta Aşk (Ezgi)

2014 – Unutursam Fısılda

2014 – Muska (Melis)

2013 – Medcezir (Hale)

2012 – Sultan (Diyar)

Meriç Aralın Erkek Arkadaşı Var Mı?

Güzel oyuncumuzu geçen kış Serkan Keskin ile el ele görüntülenmişti. Başarılı oyuncunun ilişkisinin hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Yakın zamanda güzel çiftimizin evlilik duyurusunu bekliyoruz.

Meriç Aral’ın Sosyal Medya Hesabı?

Başarılı oyuncu sosyal medya hesaplarını aktif durumda kullanmakta. Deneyimli oyuncumuzun instagram hesabında yaklaşık olarak 491 paylaşımı ve 1.3 milyon takipçi sayısı vardır. Takipçi sayısı günden güne artmaktadır.



Son Güncelleme: 30.10.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
Meriç AralKırmızı Oda
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