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Kırmızı Oda Ayşe Hoca neden yok, diziden ayrıldı mı? Meriç Aral Kırmızı Oda'dan neden ayrıldı?

Kırmızı Oda, 4 Eylül 2020 tarihinde yayınlanmıştır. Sevilen dizi, dram ve psikolojik türdedir. Gülseren Budayıcıoğlu' nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanmıştır. Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Doktor Ayşe'nin diziden ayrılma sebebi merak edilmiştir.

29 Ocak 2021 Cuma 22:02
Kırmızı Oda Ayşe Hoca neden yok, diziden ayrıldı mı? Meriç Aral Kırmızı Oda'dan neden ayrıldı?
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TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, ilgiyle takip edilmektedir. Dizide Ayşe karakterini canlandıran Meriç Aral’ın diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edilmektedir.

Meriç Aral diziden ayrıldı mı?

Doktor Ayşe, klinikteki Doktor Deniz’e aşıktır. Deniz ise boşandıktan sonra Psikolog Piraye ile aşk yaşamaktadır. Bu durum sebebiyle çok üzülen Ayşe, klinikten ayrılmak istedi.

1988 İstanbul doğumludur. Ailesi gibi kendisi de hukuk fakültesinden mezundur. Bilgi Üniversitesinde eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra film asistanlığı yapmıştır. Sultan dizisi ile ekranlarda yerini almıştır. Medcezir dizisi ile yıldızı parlamıştır. Aktif bir sosyal medya kullanıcısıdır. İnstagram hesabında 491 gönderisi ve 1.3 milyon takipçisi vardır.



Son Güncelleme: 29.01.2021 22:02
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaAyşe
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