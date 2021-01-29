Kırmızı Oda Ayşe Hoca neden yok, diziden ayrıldı mı? Meriç Aral Kırmızı Oda'dan neden ayrıldı?

Meriç Aral diziden ayrıldı mı?

TV8 ekranlarının sevilen dizisi, ilgiyle takip edilmektedir. Dizidekarakterini canlandıran Meriç Aral’ın diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edilmektedir.

Doktor Ayşe, klinikteki Doktor Deniz’e aşıktır. Deniz ise boşandıktan sonra Psikolog Piraye ile aşk yaşamaktadır. Bu durum sebebiyle çok üzülen Ayşe, klinikten ayrılmak istedi.

1988 İstanbul doğumludur. Ailesi gibi kendisi de hukuk fakültesinden mezundur. Bilgi Üniversitesinde eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra film asistanlığı yapmıştır. Sultan dizisi ile ekranlarda yerini almıştır. Medcezir dizisi ile yıldızı parlamıştır. Aktif bir sosyal medya kullanıcısıdır. İnstagram hesabında 491 gönderisi ve 1.3 milyon takipçisi vardır.