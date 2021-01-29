Kırmızı Oda Ayşe Hoca diziden ayrıldı mı? Meriç Aral diziden neden ayrıldı, geri döner mi?

Cuma günleri usta oyuncu kadrosuyla reytinglerin başında yer alan kırmızı oda dizisinden üzgün haber geldi. Dizi de psikolog Ayşe Hoca karakterine hayat veren Meriç Aral diziden ayrılıyor mu? Doktor denizin Piraye ile ilişkisine katlanamayan Ayşe klinikte ayrılma kararı almıştı. Bu karar 22. Bölüm ile ekranlara yansıdı.

Ayşe Hoca karakterine hayat veren Meriç Aral rol gereği diziden bu sebep ile ayrılsa da olay çok farklı yaşanmakta. Meriç Aral’ın başka bir diziden teklif aldığı bilinmekte bu sebeptendir ki diziye veda etme kararı aldı. 22. Bölümde yayınlanan sahne ile beraber dizide herkese veda edip diziden ayrıldı.

Meriç aralın Aral Netflix sitesinde yayınlanmak için hazırlanan bir denizaltı hikâyesi dizisinin oyuncu kadrosunda bulunacak. Yeni dizide Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci gibi usta oyuncularında yer alması bekleniyor. Oldukça yankı uyandıracak bir dizi olacak.

