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Kırmızı Oda Alya, Melisa Sözen diziden neden ayrıldı?

Cuma günü basında geniş bir yer bulan Kırmızı Oda Alya, Melisa Sözen diziden neden ayrıldı? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Kırmızı Oda Alya, Melisa Sözen diziden neden ayrıldı? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Aralık 11 Cuma tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 20:00
Kırmızı Oda Alya, Melisa Sözen diziden neden ayrıldı?
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Alya Melisa Sözen Kırmızı Oda Dizisinde Neden Yok Ayrıldı Mı?

Kırmızı oda dizisinin oyuncusu Alya Melisa Sözen diziden ayrıldı mı? Tv8 ekranlarının tutulan dizisi Kırmızı Oda’ da Melisa Sözen ayrıldı mı, Alya’nın öyküsü sonlandı mı merak edilmektedir.

Alya Melisa Sözen Kırmızı Oda Dizisinde Neden Yok?

Kırmızı Oda ekrana geldiği günden itibaren terapi alan Alya karakterinin öyküsü herkesi etkiledi. Alya, maddi durumu iyi olan bir ailede büyüse de istenmeyen bir çocuktu. Babaannesi, kuzenleri, annesi, babası ve çevresindeki kimse ona sevgi gösterip sahip çıkmadı. Bu sebeple de Alya’nın fazlaca çocukluk travması vardı. Alya çocuk yaşta annesinin intiharına şahitlik edip babaannesinin ise ölümüne tanıklık etmiştir.

Ruhu ciddi anlamda zarar gören Alya, genç kız olduğu dönemlerde de annesini kıyafetleri ve hareketleriyle yaşatmaya çabalayarak kendi hayatından vazgeçmişti. Annesi gibi hareket eden ve kendi hayatından keyif almayan Alya’yı doktor hanım iyileştirmeyi başardı. Uzun terapiler sonunda Alya hayatını yaşamak için kendine bir şans verdi.

Alya’nın Kırmızı Oda Dizisindeki Rolü Hikâyesi Bitti Mi?

Kırmızı Oda dizisindeki Doktor Hanım rolüyle bilinen Binnur Kaya, son terapide Alya’nın yaşadığı evden ayrılması ve yeni bir yere taşınarak anılarını geride bırakması gerektiğini söylemişti. Alya valizini toplayarak kötü anılarına ve evinin kapısına kilit vurarak oradan ayrıldı. Hukuk fakültesini birincilikle bitiren Alya, işine dönecek ve hayatını dilediği gibi devam ettirecektir. Doktor Hanıma terapi için son defa gelen Alya, yeni görünüşüyle ilgi gördü.

Dizideki Alya’nın hikâyesi bu durumda mutlu sonla bitecektir. Alya bundan sonra hayatını yaşayacak, güzel görünümlü ve bakımlı genç bir kadın olacaktır. En son terapisine de yeni imajıyla gelerek Doktor Hanım’ı Tuna’yı oldukça duygulandırmıştır. Alya’yı hayran bakışlar ve gözyaşlarıyla yolcu ettiler.

Melisa Sözen Kırmızı Oda Dizisinden Ayrıldı Mı?

Kırmızı Oda dizisinde rolü bulunan Melisa Sözen’in canlandırdığı karakterin adı Alya’dır. Alya rolünün hikâyesinin bitmesi sebebiyle Melisa Sözen diziden ayrıldı. Melisa Sözen’in canlandırdığı karakter, hikâyenin sonunda mutlu oldu ve çektiği acıları geride bırakarak hayatını yaşayacak. Sonu mutlu olan Alya’nın öyküsü bu şekilde sonlandı. Alya karakterini canlandıran Melisa Sözen de dizideki oyunculuğuna veda etti.

Melisa Sözen (Alya) Kimdir?

Melisa Sözen, Kırmızı Oda dizisindeki rolü ile beğenileri topladı. Yeteneğini sergileyen ve herkesin yüreğine dokunan Alya ile yeniden adını akıllara kazıdı. Melisa Sözen, İstanbul’da 1985 yılında doğmuştur. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2004 senesinde Çemberimde Gül Oya dizisindeki Feriha rolüyle çıkışını yapmıştır. Genelde tiyatrolarda sahne alan Melisa Sözen Bir Bulut Olsam, Kış Uykusu, Muhteşem Yüzyıl, 5 Kardeş, Hayat şarkısı, Çember, 7 Yüz, Babamın Günahları dizi ve filmlerinde oyunculuk yaptı.

Melisa Sözen’in Yeni Dizisi Ne Olacak?

Bu güne kadar birçok dizi ve filmde rol alan Melisa Sözen birçok tiyatro oyununda da sahne almaktadır. Melisa Sözen en son rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde başarılı bir oyunculuk sergiledi. Hayat verdiği Alya karakteri ile beğenileri topladı. Kırmızı Oda dizisindeki rolünün bitmesi üzerine Melisa Sözen’in sıradaki dizisinin ne olacağı merak edilmektedir.

Alya Kırmızı Oda Dizisine Geri Gelecek Mi?

Alya karakteri dizide çok beğenilerek tutuldu. Alya karakterinin diziye geri döneceği merak konusudur. Daha önce diziden ayrılan ve Meliha karakterini canlandıran Evrim Asya diziye yeniden misafir olmuştu. Melisa Sözen de diziye tekrar gelebilir. İlerleyen bölümlerde buna tanık olacağız.



Son Güncelleme: 11.12.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Melisa SözenKırmızı OdaAlya
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