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Kırmızı Oda Alya kimdir? Alya'nın gerçek hikayesi nedir?

Kırmızı Oda dizisinin Alya’sı diziye veda ediyor. Alya dizide yaşadığı tüm acı olayları anlatmış ve bu olaylar izleyicilerde derin bir yara oluşturmuştu. Alya’nın diziye veda etmesinin ardından izleyiciler Kırmızı Oda Alya kimdir, Alya’nın gerçek hikayesi nedir sorularını araştırmaya başladı.

27 Kasım 2020 Cuma 18:17
Kırmızı Oda Alya kimdir? Alya'nın gerçek hikayesi nedir?
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TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’nın en sevilen karakterlerinden biri Alya oldu. Alya çocukluk dönemlerinde yaşadığı acılarla yaşamayı öğrenmiş Doktor hanım ile olan her görüşmesinde kendisini daha da iyi hissetmeye başladı. Dizinin yayınlanan fragmanlarında Alya’nın kuaföre gidip saçını kestirdiği alışveriş yaptığı karelere yer verildi. Alya tüm acılarından kurtulmuş bir şekilde doktor hanımla olan görüşmesine bu akşam son verecek.

Kırmızı Oda Alya diziden ayrıldı mı?


Dizinin sevilen karakteri Alya diziden ayrılıyor. Bilindiği gibi dizide farklı karakterlerin yaşadığı sorunlar anlatılıyor. Alya’nın yaşadığı sorunlar ve onun yeniden kendine gelmesinin ardından diziden ayrılacağı biliniyordu. Son yayınlanan fragmanda da Alya’nın artık düzeldiği ve tam olarak hayata geri döndüğü görüldü. Alya bu akşam yayınlanan bölümle dizide ayrılacak.

Kırmızı Oda Alya’nın gerçek hikayesi ne?

Alya Hukuk fakültesini birincilikle bitirmiş ve annesi ile babasının kaybetmiş biridir. Alya babasının ilk kez 7 yaşında görmüştür çünkü babası hapistedir. Büyük bir konakta akrabalarıyla yaşayan Alya’nın annesi aile içerisinde istenmeyen biridir. Alya görünmez bir çocukluk yaşamış ve kendisini tamamen kitaplara adayarak hayatını geçirmiştir. Annesinin de akıl sağlığı yitirmesi onu çok yıpratmıştır. Annesi o çok küçük yaştayken gözlerinin önünde intihar etmiştir. Tüm yaşadıklarını doktora anlatan Alya doktorla görüşmelerinin ardından acılarıyla yüzleşmiş ve adeta yeniden doğmuştur.

Kırmızı Oda’nın Alya’sı Melisa Sözen kimdir?

Dizide Alya karakterine hayat veren Melisa Sözen 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunudur. Sözen, kariyeri boyunca pek çok dizi film ve tiyatro oyununda yer almıştır. Çağan Irmak’ın yönettiği Çemberimde Gül Oya adlı dizisiyle ilk kez 2004 yılında kamera karşısına geçen oyuncu Nuri Bilge Ceylan’ın Altın Palmiye ödülü alan filmi Kış Uykusu’ndaki performansıyla adını tüm Türkiye’ye duyurmuştur.



Son Güncelleme: 27.11.2020 18:17
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaAlya
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