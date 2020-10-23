Kırmızı Oda Alya diziden ayrılıyor mu? Melisa Sözen Kırmızı Oda'ya veda mı edecek?

Melisa Sözen’ in Kırmızı Oda adlı diziden ayrılacağının haberleri tekrar gündem konusu olmuştur. Daha öncesinde İstanbullu Gelin adlı dizide Yaz karakterini canlandıran Alya’nın şimdiden hikayesinin ne yönlere doğru şekilleneceği izleyici tarafından merak edilmekte.

Kırmızı Oda dizisinin 8.inci bölüm fragmanında, dizideki Alya karakterinin arkasından gelmekte olan bıçaklı biri dikkat çekti. Bunun üzerine izleyici Alya’ nın akıbetini merak etmeye başladı. Alya’nın yeni bölümde ailesinde yaşanan değişimleri ve anne babası ile birlikte geçirmiş olduğu İstanbul’ daki günleri anlatırken duygulanıyor ve bir yandan izleyiciyi de duygulandırıyor.

Fakat yayınlanan fragman ile çoğu izleyicinin aklında Alya’ nın hikayesinin sonu geldi düşüncesi oluştu. Bunun üzerine seyirciler böyle bir gelişmenin yaşanmaması adına sosyal medya üzerinden “Alya’ya veda etmek istemiyorum” diye yorumlar yağmaya başladılar. Melisa Sözen’ in harika bir performans ile izleyiciyi etkilediği Alya karakterine ne olacağı ise merakla bekleniliyor.