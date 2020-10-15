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Kırmızı Oda Akif kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Hamzaoğlu hakkında bilgiler

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve beğenilerek izlenilen Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosuna bir yeni isim daha eklendi! Kırmızı Oda dizisinde Akif karakteri ile diziye dahil olan oyuncumuzun rolünün nasıl olacağı merak edilmektedir.

15 Ekim 2020 Perşembe 21:11
Kırmızı Oda Akif kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Hamzaoğlu hakkında bilgiler
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Usta oyuncu Deniz Hamzaoğlu, OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek hayat hikâyelerini içeren eserlerinden uyarladığı 'Kırmızı Oda'nın kadrosuna katılıyor ve TV8'de yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alıyor.


Sadece çarpıcı hikayeleriyle değil, konuk oyuncularıyla da dikkat çeken "Kırmızı Oda" yedinci bölümünde yer alan Deniz Hamzaoğlu, Doktor Piraye'nin müşterisi Akif karakterini canlandıracak. Bulduklarını yanından ayırmadığı bir çöp torbasında taşıyan Akif, saplantılarının esiridir, hikayesi ile "Kırmızı Oda" izleyicisinin yeni gözdesi olacak.



Son Güncelleme: 15.10.2020 21:11
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Anahtar Kelimeler:
Tv8Kırmızı OdaAkifDeniz Hamzaoğlu
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