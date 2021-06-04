Kırmızı Oda 41.bölüm fragmanı ve 11 Haziran 2021 Cuma özeti TV 8

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Kırmızı Oda 41.bölüm 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 20:00’de TV 8’den yayınlanacak.

Kırmızı Oda 41.bölüm fragmanı

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Kırmızı Oda son bölüm özet

Meliha dramatik aşk öyküsünün devamında Necdet ile yaşadıkları yüzünden pişman olduğunu söyler. Doktor Ayşe, oyunlarla Osman’ın acı dolu geçmişini doğru ilerler. Korkularını yenmeye başlayan Alya, bu kez Doktor Hanım’a kendisi bir hikaye anlatmak istiyor. İpek’in ailesinin sırrı Doktor Deniz’in yaşadığı hayal kırıklığını hatırlatır. Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif’in sebebini öğrenmeye çalışmaktadır.

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Kırmızı Oda konusu ne?

Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayelerden esinlenerek yazdığı kitaptan uyarlanmıştı. Dizide psikiyatri kliniğinde doktorların ve hastaneye gelen kişilerin hayatlarında olanlar anlatılmaktadır.

Her bölümü izleyicilerin beğenisini kazanan dizide hayatın acıları, sevinçleri, ruhu ve hüzünleri gerçek hikayelere dayanılarak izleyiciye aktarılmaktadır.

Kırmızı Oda oyuncuları kim?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Sezin Bozacı, Halit Özgür Sarı ve Baran Can Eraslan yer alıyor. Diziye farklı hikayelerin işlenmesine göre de yeni isimler dahil oluyor.