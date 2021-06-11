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Kırmızı Oda 41. bölüm fragman izle - Kırmızı Oda 11 Haziran 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı

Kırmızı Oda 41. bölüm fragman izle - Kırmızı Oda 11 Haziran 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de ’a dair gelişmeleri 11 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

11 Haziran 2021 Cuma 11:37
Kırmızı Oda 41. bölüm fragman izle - Kırmızı Oda 11 Haziran 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı
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Kırmızı Oda 41.bölüm fragmanı izle ile heyecan kaldığı yerden devam edecek. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni yeni dizisi Kırmızı Oda yeni bölümü merakla bekleniyor. Kırmızı Oda 41.bölüm 11 Haziran Cuma günü yayınlanacak. Kırmızı Oda 41.bölüm fragmanını haberimizde hd kalitede bulabilirsiniz.

Kırmızı Oda 41.bölüm 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 20:00’de TV 8’den yayınlanacak.

Kırmızı Oda 41.bölüm fragmanı

Kırmızı Oda 41.bölüm fragmanı izle, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve özeti merak ediliyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kırmızı Oda 38.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Kırmızı Oda bu hafta yayınlanacak mı, Kırmızı Oda yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Kırmızı Oda hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Kırmızı Oda son bölüm özet

Meliha dramatik aşk öyküsünün devamında Necdet ile yaşadıkları yüzünden pişman olduğunu söyler. Doktor Ayşe, oyunlarla Osman’ın acı dolu geçmişini doğru ilerler. Korkularını yenmeye başlayan Alya, bu kez Doktor Hanım’a kendisi bir hikaye anlatmak istiyor. İpek’in ailesinin sırrı Doktor Deniz’in yaşadığı hayal kırıklığını hatırlatır. Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif’in sebebini öğrenmeye çalışmaktadır.

TV 8 Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Kırmızı Oda konusu ne?

Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayelerden esinlenerek yazdığı kitaptan uyarlanmıştı. Dizide psikiyatri kliniğinde doktorların ve hastaneye gelen kişilerin hayatlarında olanlar anlatılmaktadır.

Her bölümü izleyicilerin beğenisini kazanan dizide hayatın acıları, sevinçleri, ruhu ve hüzünleri gerçek hikayelere dayanılarak izleyiciye aktarılmaktadır.

Kırmızı Oda oyuncuları kim?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Sezin Bozacı, Halit Özgür Sarı ve Baran Can Eraslan yer alıyor. Diziye farklı hikayelerin işlenmesine göre de yeni isimler dahil oluyor.



Son Güncelleme: 11.06.2021 11:37
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FragmanTV 8Kırmızı Oda
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