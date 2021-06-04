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Kırmızı Oda 40. bölüm TV 8 canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Kırmızı Oda yeni son bölüm izle

Kırmızı Oda yeni bölüm canlı izle ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Merakla beklenen yeni bölüm canlı izle, Kırmızı Oda tek parça ve kesintisiz olarak ekranlara gelecek. Bu sezonun en başarılı yapımlarından Kırmızı Oda son bölüm 4 Haziran 2021 Cuma günü 40.bölümüyle TV 8’de.

04 Haziran 2021 Cuma 23:35
Kırmızı Oda 40. bölüm TV 8 canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Kırmızı Oda yeni son bölüm izle
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Yeni sezonun reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Kırmızı Oda 40.yeni bölüm izle, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Hüzün, mutluluk ve acının işlendiği Kırmızı Oda son bölüm tek parça, kesintisiz ful canlı olarak ekranlara gelecek.

Kırmızı Oda 40.yeni bölüm 4 Haziran 2021 Cuma akşamı saat 20:00’de TV 8 ekranlarından yayınlanıyor.

Kırmızı Oda 40.bölüm özet

Meliha dramatik aşk öyküsünün devamında Necdet ile yaşadıkları yüzünden pişman olduğunu söyler. Doktor Ayşe, oyunlarla Osman’ın acı dolu geçmişini doğru ilerler. Korkularını yenmeye başlayan Alya, bu kez Doktor Hanım’a kendisi bir hikaye anlatmak istiyor. İpek’in ailesinin sırrı Doktor Deniz’in yaşadığı hayal kırıklığını hatırlatır. Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif’in sebebini öğrenmeye çalışmaktadır.

Kırmızı Oda son bölüm özet

Meliha dramatik bir aşk öyküsünün devamında Necdet’le yaşadığı pişmanlıkları anlatacak. Doktor Ayşe, oyunlarla Osman’ın acı dolu geçmişine yolculuk yapılacak. Korkularını yenmek isteyen Ayla, bu kez Doktor Hanım’a kendisi başka bir hikaye anlatmak isteyecek. İpek’in aile sırrı Doktor Deniz’in yaşadığı hayal kırıklığını hatırlamasına neden olacak. Doktor Piraye çöp dolu torbasını bir an olsun yanından ayırmayan Akif’in travmalarının sebebine ulaşmaya çalışacak.

Kırmızı Oda 40.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Kırmızı Oda konusu ne?

Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayelerden esinlenerek yazdığı kitaptan uyarlanmıştı. Dizide psikiyatri kliniğinde doktorların ve hastaneye gelen kişilerin hayatlarında olanlar anlatılmaktadır.

Her bölümü izleyicilerin beğenisini kazanan dizide hayatın acıları, sevinçleri, ruhu ve hüzünleri gerçek hikayelere dayanılarak izleyiciye aktarılmaktadır.

Kırmızı Oda oyuncuları kim?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Sezin Bozacı, Halit Özgür Sarı ve Baran Can Eraslan yer alıyor. Diziye farklı hikayelerin işlenmesine göre de yeni isimler dahil oluyor.

Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Kırmızı Oda dizisi her hafta Cuma akşamları ekranlara geliyor. Kırmızı Oda yeni bölüm bu akşam yayınlanacak.

Kırmızı Oda 40.bölüm 4 Haziran Cuma günü saat 20:00’de TV 8 ekranlarından yayınlanacak.



Son Güncelleme: 04.06.2021 23:35
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TV 8Kırmızı Oda
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