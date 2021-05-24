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Kırmızı Oda 39. bölüm fragmanı izle - Kırmızı Oda 28 Mayıs 2021 Cuma özeti

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Kırmızı Oda 39. bölüm fragmanı izle - Kırmızı Oda 28 Mayıs 2021 Cuma özeti haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 24.05.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:31
Kırmızı Oda 39. bölüm fragmanı izle - Kırmızı Oda 28 Mayıs 2021 Cuma özeti
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Kırmızı Oda 39.bölüm fragmanı izle ile heyecan kaldığı yerden devam edecek. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni yeni dizisi Kırmızı Oda yeni bölümü merakla bekleniyor. Kırmızı Oda 39.bölüm 29 Mayıs Cuma günü yayınlanacak. Kırmızı Oda 39.bölüm fragmanını haberimizde hd kalitede bulabilirsiniz.

Kırmızı Oda 39.bölüm 28 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de TV 8’den yayınlanacak.

Kırmızı Oda 39.bölüm fragmanı

Kırmızı Oda 39.bölüm fragmanı izle, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve özeti merak ediliyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kırmızı Oda 38.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Kırmızı Oda bu hafta yayınlanacak mı, Kırmızı Oda yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Kırmızı Oda hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Kırmızı Oda son bölüm özet

Meliha dramatik bir aşk öyküsünün devamında Necdet’le yaşadığı pişmanlıkları anlatacak. Doktor Ayşe, oyunlarla Osman’ın acı dolu geçmişine yolculuk yapılacak. Korkularını yenmek isteyen Ayla, bu kez Doktor Hanım’a kendisi başka bir hikaye anlatmak isteyecek. İpek’in aile sırrı Doktor Deniz’in yaşadığı hayal kırıklığını hatırlamasına neden olacak. Doktor Piraye çöp dolu torbasını bir an olsun yanından ayırmayan Akif’in travmalarının sebebine ulaşmaya çalışacak.

TV 8 Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız...

Kırmızı Oda konusu ne?

Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayelerden esinlenerek yazdığı kitaptan uyarlanmıştı. Dizide psikiyatri kliniğinde doktorların ve hastaneye gelen kişilerin hayatlarında olanlar anlatılmaktadır.

Her bölümü izleyicilerin beğenisini kazanan dizide hayatın acıları, sevinçleri, ruhu ve hüzünleri gerçek hikayelere dayanılarak izleyiciye aktarılmaktadır.

Kırmızı Oda oyuncuları kim?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Sezin Bozacı, Halit Özgür Sarı ve Baran Can Eraslan yer alıyor. Diziye farklı hikayelerin işlenmesine göre de yeni isimler dahil oluyor.

 

Son Güncelleme: 24.05.2021 11:31
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FragmanTV 8Kırmızı Oda
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