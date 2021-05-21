İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Kırmızı Oda 38. bölüm tek parça izle - Kırmızı Oda son bölüm TV 8 canlı izle

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Kırmızı Oda 38. bölüm tek parça izle - Kırmızı Oda son bölüm TV 8 canlı izle haberi, kritik gelişmeleriyle 21.05.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

21 Mayıs 2021 Cuma 19:32
Kırmızı Oda 38. bölüm tek parça izle - Kırmızı Oda son bölüm TV 8 canlı izle
Takip Et:

Yeni sezonun reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Kırmızı Oda 38.yeni bölüm izle, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Hüzün, mutluluk ve acının işlendiği Kırmızı Oda son bölüm tek parça, kesintisiz ful canlı olarak ekranlara gelecek.

Kırmızı Oda 38.yeni bölüm 21 Mayıs 2021 Cuma akşamı saat 20:00’de TV 8 ekranlarından yayınlanıyor.

Kırmızı Oda 38.bölüm özet

Meliha dramatik bir aşk öyküsünün devamında Necdet’le yaşadığı pişmanlıkları anlatacak. Doktor Ayşe, oyunlarla Osman’ın acı dolu geçmişine yolculuk yapılacak. Korkularını yenmek isteyen Ayla, bu kez Doktor Hanım’a kendisi başka bir hikaye anlatmak isteyecek. İpek’in aile sırrı Doktor Deniz’in yaşadığı hayal kırıklığını hatırlamasına neden olacak. Doktor Piraye çöp dolu torbasını bir an olsun yanından ayırmayan Akif’in travmalarının sebebine ulaşmaya çalışacak.

Kırmızı Oda son bölüm özet

Meliha dramatik aşk hikayesinin ardından Necdet ile yaşadıklarından pişman olmuştur. Doktor Ayşe, oyunlarla Osman’ın acı dolu geçmişine indi. Korkularının yenmek isteyen Alya, Doktor Hanım’a kendi hikayesini sonunda anlatacak.

Doktor Piraye ise çöp dolu poşeti bir an olsun yanından ayırmayan Akif’in hikayesini dinleyecek.

Kırmızı Oda 38.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Kırmızı Oda konusu ne?

Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayelerden esinlenerek yazdığı kitaptan uyarlanmıştı. Dizide psikiyatri kliniğinde doktorların ve hastaneye gelen kişilerin hayatlarında olanlar anlatılmaktadır.

Her bölümü izleyicilerin beğenisini kazanan dizide hayatın acıları, sevinçleri, ruhu ve hüzünleri gerçek hikayelere dayanılarak izleyiciye aktarılmaktadır.

Kırmızı Oda oyuncuları kim?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Sezin Bozacı, Halit Özgür Sarı ve Baran Can Eraslan yer alıyor. Diziye farklı hikayelerin işlenmesine göre de yeni isimler dahil oluyor.

Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Kırmızı Oda dizisi her hafta Cuma akşamları ekranlara geliyor. Kırmızı Oda yeni bölüm bu akşam yayınlanacak.

Kırmızı Oda 38.bölüm 21 Mayıs Cuma günü saat 20:00’de TV 8 ekranlarından yayınlanacak.

 

 



Son Güncelleme: 21.05.2021 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TV 8Kırmızı Oda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor? Mamasın Barajı nerededir?
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi nerede çekiliyor? Mamasın Barajı nerededir?
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni son bölüm izle
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni son bölüm izle
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 21 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle TAMAMDIR
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 21 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle TAMAMDIR
Bozkır Aslanı Celaleddin 1. bölüm tek parça izle - Bozkır Aslanı Celaleddin son bölüm ATV canlı izle
Bozkır Aslanı Celaleddin 1. bölüm tek parça izle - Bozkır Aslanı Celaleddin son bölüm ATV canlı izle
Masum 425. bölüm Kanal 7 canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 425. bölüm Kanal 7 canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 426.bölüm fragmanı ve 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Masum 426.bölüm fragmanı ve 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7

Popüler Haberler

Kırmızı Oda 38. bölüm tek parça izle - Kırmızı Oda son bölüm TV 8 canlı izle
21 Mayıs 2021 Cuma Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 21 Mayıs 2021 Cuma Dünya genelinde vaka sayısı
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Gerçek adı ne? Evren Burak Haktanır oynadığı diziler
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Son Yaz 19. bölüm full izle tek parça! Fox TV
Bozkır Aslanı Celaleddin 1. bölüm tek parça izle - Bozkır Aslanı Celaleddin son bölüm ATV canlı izle
Son Yaz dizisi Arda kimdir? Sarp İkiler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Emanet 186.bölüm fragmanı ve 24 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? LCDP yeni sezon çekimleri tamamlandı
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 16 Mayıs 2021 Pazar
Sol Yanım Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz biyografisi
Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Mayıs 19 Çarşamba
EDHO Hızır Ali ve Didem vuruldu mu? Hızır Ali ve Didem diziden ayrılıyor mu?
Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar Sinem kimdir? Gizem Terzi yaşı ve oynadığı diziler
Son Yaz dizisi Altay karakterini kim canlandırıyor? Ata Nedim Arman kimdir?
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Meriç Aral nereli, yaşı kaç?
Arka Sokaklar Avukat Başak karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Perihan Ünlücan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Asiye Çoban kimdir? Melisa Şalgam

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.