İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı izle - Kırmızı Oda 21 Mayıs 2021 Cuma özeti

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı izle - Kırmızı Oda 21 Mayıs 2021 Cuma özeti haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 17.05.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:21
Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı izle - Kırmızı Oda 21 Mayıs 2021 Cuma özeti
Takip Et:

Kırmızı Oda 38.bölüm fragmanı izle ile heyecan kaldığı yerden devam edecek. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni yeni dizisi Kırmızı Oda yeni bölümü merakla bekleniyor. Kırmızı Oda 38.bölüm 21 Mayıs Cuma günü yayınlanacak. Kırmızı Oda 38.bölüm fragmanını haberimizde hd kalitede bulabilirsiniz.

Kırmızı Oda 38.bölüm 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 20:00’de TV 8’den yayınlanacak.

Kırmızı Oda 38.bölüm fragmanı

Kırmızı Oda 38.bölüm fragmanı izle, Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve özeti merak ediliyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kırmızı Oda 38.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde hd kalitede izleyebilirsiniz.

İzleyiciler her hafta gündeme Kırmızı Oda bu hafta yayınlanacak mı, Kırmızı Oda yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu sorularını getiriyor. Kırmızı Oda hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Kırmızı Oda son bölüm özet

Meliha dramatik bir aşk öyküsünün devamında Necdet’le yaşadığı pişmanlıkları anlatacak. Doktor Ayşe, oyunlarla Osman’ın acı dolu geçmişine yolculuk yapılacak. Korkularını yenmek isteyen Ayla, bu kez Doktor Hanım’a kendisi başka bir hikaye anlatmak isteyecek. İpek’in aile sırrı Doktor Deniz’in yaşadığı hayal kırıklığını hatırlamasına neden olacak. Doktor Piraye çöp dolu torbasını bir an olsun yanından ayırmayan Akif’in travmalarının sebebine ulaşmaya çalışacak.

TV 8 Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız...

Kırmızı Oda konusu ne?

Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayelerden esinlenerek yazdığı kitaptan uyarlanmıştı. Dizide psikiyatri kliniğinde doktorların ve hastaneye gelen kişilerin hayatlarında olanlar anlatılmaktadır.

Her bölümü izleyicilerin beğenisini kazanan dizide hayatın acıları, sevinçleri, ruhu ve hüzünleri gerçek hikayelere dayanılarak izleyiciye aktarılmaktadır.

Kırmızı Oda oyuncuları kim?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Sezin Bozacı, Halit Özgür Sarı ve Baran Can Eraslan yer alıyor. Diziye farklı hikayelerin işlenmesine göre de yeni isimler dahil oluyor.



Son Güncelleme: 17.05.2021 11:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FragmanTV 8Kırmızı Oda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
TV8 Survivor 94. bölüm canlı izle! 16 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
TV8 Survivor 94. bölüm canlı izle! 16 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Sınav filmi ne zaman çekildi? Sınav filmi konusu ve oyuncuları
Sınav filmi ne zaman çekildi? Sınav filmi konusu ve oyuncuları
Neşeli Hayat filmi ne zaman çekildi? Neşeli Hayat filmi konusu ve oyuncuları
Neşeli Hayat filmi ne zaman çekildi? Neşeli Hayat filmi konusu ve oyuncuları
Çakallarla Dans 4 nerede çekildi? Çakallarla Dans 4 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Çakallarla Dans 4 nerede çekildi? Çakallarla Dans 4 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Kırmızı Oda 38. bölüm fragmanı izle - Kırmızı Oda 21 Mayıs 2021 Cuma özeti
Gönül Dağı 29. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - TRT 1
Hande Kazanova kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
2021 yılı Malta asgari ücreti
Bugün kimin maçı var? TV 17 Mayıs 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
SGK rapor parası nasıl alınır? 2021 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 17 Mayıs 2021 Pazartesi
2021 Kenya asgari ücret ne kadar?
Makedonya asgari ücreti ne kadar?
İkea kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? 2021 İKEA çalışma günleri
50.000 TL'ye kadar alınabilecek en güvenilir otomobil modelleri 2021
Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?
Bekar olmanın faydaları ve pozitif hissettiren yanları
2021 emekli intibak yasası Meclis’ten geçti mi? Emekli intibak yasası çıkarsa, emekli intibak maaşı ne kadar olacak?
Emekliye seyyanen zam var mı? Mayıs 2021 Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi
Selena dizisi Zülfikar karakterini kim canlandırıyor? Ümit Erdim kimdir?
Altın ne kadar oldu? 17 Mayıs 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 17 Mayıs 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Süreli olan engelli raporu yenileme işlemleri nelerdir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu raporu çıkarma işlemleri
Ziraat Bankası prim borcu kredisinin emeklilere sağladığı avantajlar ve şartları
Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.