Kırmızı Oda 36.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti TV 8

Yeni sezonun en dikkat çeken ve reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda 35.bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Son bölümü büyük bir dram ve heyecana sahne olan dizinin 36.bölümü de merak konusu oldu.

Kırmızı Oda 36.bölüm fragmanı

Kırmızı Oda dizisinin 36.bölümü 7 Mayısıs Cuma günü ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. 36.bölüm fragmanı yayınlandığına içeriğimizde bulabilirsiniz.

Kırmızı Oda son bölüm özeti

Nihal ve Zafer arasında yaşanan olayın gerçekleri yavaş yavaş ortaya çıktı. Zafer Nihal’le kendi isteğiyle değil babasının isteğiyle evlendiğini Doktor Hanım’a söyledi ve bu durum herkesi şoke etti. Çünkü Nihal Doktor Hanım’a Zafer’in ilk aşkı olduğunu ve Zafer’in kendisine evlilik teklif etmesiyle bir araya geldiklerini söylemişti.

Bir yandan da Sadi, Cemre’yi kaybetmenin acısını yaşamaya devam etti. Sadi, Abdullah ve adamlarından intikam almak için Miço ile plan yaptıklarını Doktor Hanım’a söyledi.

Bir tarafta ise Vahit, babasıyla aynı hastalığa yakalanmasının ardından yaşadığı travmayı anlattı. Hasta babasının küçükken annesine yaptıklarında dolayı büyük etki altında kaldığı görülen Vahit’in yaşadıkları Doktor Hanım’ı da duygulandırdı.