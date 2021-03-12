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Kırmızı Oda 28. bölüm izle - 12 Mart Cuma Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

Son zamanların en çok izlenen dizilerinden 'Kırmızı Oda' her hafta Cuma günü ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin müptelaları heyecanla gelecek yeni bölümü bekliyor. Başrollerini Binnur Kaya'nın oynadığı Kırmızı Oda'da bu hafta neler olacak? Detayları sizlerle..

12 Mart 2021 Cuma 22:10
Kırmızı Oda 28. bölüm izle - 12 Mart Cuma Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle
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TV8'in popüler dizisi Kırmızı Oda, yeni bölümleriyle her Cuma sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin konusu psikolojik sorunları olan insanların, bir klinikte bulunan üç dört Psikiyatriste seanslar halinde tedavi olmaya gelmesiyle başlaması ve yaşadıklarını olay halinde ekrana yansımasıyla oluşuyor.

Cuma akşamları reytingleri oynatan ve listeye birinci sırada yükselen dizi 28.bölümüyle bu hafta ekrana geliyor. Nazlı ve Recai'nin sorunlu giden evliliğinde her iki tarafında suçlu olması ve her ikiside geçmişlerinden kopamadıklarından yaşadıklarını etkileyen olaylar sarmalında kendilerini bulmalarıyla, Doktor Hanım Nazlı'ya, Recai'den intikam mı almaya çalışıyorsun diye can alıcı sorusunu yöneltiyor.

Recai ve Nazlı arasında yaşanan gerginlikler sonucunda, Recai Nazlı'ya hala benimle evlisin, davanın görülmesine bir ay var diye çıkışıyor.

Kumru hikayesinde ise, Kumru'nun geçmişinde yaşadıkları evliliğini de etkilediği için tedavi olmaya çalışırken, anlattıklarıyla yine yürekleri dağlıyor. Annesini hiçbir zaman affetmeyeceğini söyleyen Kumru, yaşadığı her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatmaya devam ediyor.

Eserin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu'nun da katkılarıyla çekilen dizide bu hafta neler olacak? 28.bölüm Kırmızı Oda hayranları tarafından merakla beklenirken fragmanının linkini sizler için buraya ekliyoruz: https://www.youtube.com/watch?v=rk-nhnY1Ol4

27.bölümde ise neler olduğuna bakalım..

Nazlı ve Recai evliliğinde, her iki şahsında içine dönerek geçmişle kendilerini sorgulamaları gün yüzüne çıkıyor. Nazlı, kendini hiç sevmediğini inkar ediyor. Doktor Hanım, duydukları karşısında üzüntüye kapılıyor.

Kumru, babasını suçlamayarak asıl nedenin annesi olduğunu işaret ediyor. 

Sadi, geçmişte yaşadığı endişeleri ve korku dolu anları Doktor Hanım'la paylaşarak üzülüyor. 

27.bölüm izlemek isteyenler için linkimiz burada: https://www.youtube.com/watch?v=gmmQ0HCBnKw

Kırmızı Oda'nın Genel Konusu;

Psikolojik rahatsızlıkları olanlar ya da iç huzuru bulunmayan, evliliğinde sorun yaşayanlar, ailesiyle anlaşamayan çocuklar gibi belli başlı anlaşmazlıkların ya da çatışmaların olduğu yaşantılarında bu sorunu çözmek isteyen insanların, derinlere inerek geçmiş yaşantılarında ne olduğunu ortaya koyarak sorunun ana kaynağını Doktor Hanımla birlikte bulmaya çalışıyorlar.

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 22:10
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaBinnur KayaTv8Gülseren Budayıcıoğlu
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