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Kırmızı Oda 20. bölüm Can'ın Yalnızım Sensiz şarkısının sözleri

Kırmızı Oda'da Can'ın söylemiş olduğu Yalnızım Sensiz isimli şarkısı merak merak konusu oldu. Kırmızı Oda 20. bölüm Feyyaz Şerifoğlu'nun söylediği şarkının sözleri ve detayları haberimizde...

14 Şubat 2021 Pazar 20:48
Kırmızı Oda 20. bölüm Can'ın Yalnızım Sensiz şarkısının sözleri
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Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Can'ın söylemiş olduğu Yalnızım Sensiz isimli şarkısı merak merak konusu oldu. Kırmızı Oda 20. bölüm Feyyaz Şerifoğlu'nun söylediği şarkının sözleri ve detayları haberimizde...

Kırmızı Oda Can'ın söylediği şarkı

Kırmızı Oda Burcu Bricik'in hayat verdiği Bomcuk karakteri ve onun en yakın arkadaşı ve kalbinin sahibi Can (Feyyaz Şerifoğlu) söylediği şarkıyla merak konusu oldu. Hollanda'dadan arkadaşı olan Can, artık Boncuk için arkadaştan öte biri olmuştur. Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Can karakteri dizide özel şarkı söylemiştir. Feyyaz Şerifğolu aynı zamanda gerçek yaşamda da şarkıcıdır. İşte Feyyaz Şerifoğlu'nun söylediği o şarkının sözleri;

Yine yalnızım

Sensiz ve ıssızım

Düşümde gördüğüm sensin hep yalansızım

Zaman

Yorgun ve solgunum

Tebessüm bana ışıksızım,

Kalbimde bir isyan durmuyor asla

Seviyorum saklıyorum özlüyorum bekliyorum

Zaman geçip gider, hikayeler biter

Bizimkisi canım zamansız vecizeler

Kalbimde bir isyan durmuyor asla

Yorgunum be bitkin ama aşık hala..



Son Güncelleme: 14.02.2021 20:48
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Anahtar Kelimeler:
CanşarkıKırmızı Oda
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