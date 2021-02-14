Kırmızı Oda 20. bölüm Can'ın Yalnızım Sensiz şarkısının sözleri

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'da Can'ın söylemiş olduğu Yalnızım Sensiz isimli şarkısı merak merak konusu oldu. Kırmızı Oda 20. bölüm Feyyaz Şerifoğlu'nun söylediği şarkının sözleri ve detayları haberimizde...
Kırmızı Oda Can'ın söylediği şarkı
Kırmızı Oda Burcu Bricik'in hayat verdiği Bomcuk karakteri ve onun en yakın arkadaşı ve kalbinin sahibi Can (Feyyaz Şerifoğlu) söylediği şarkıyla merak konusu oldu. Hollanda'dadan arkadaşı olan Can, artık Boncuk için arkadaştan öte biri olmuştur. Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Can karakteri dizide özel şarkı söylemiştir. Feyyaz Şerifğolu aynı zamanda gerçek yaşamda da şarkıcıdır. İşte Feyyaz Şerifoğlu'nun söylediği o şarkının sözleri;
Yine yalnızım
Sensiz ve ıssızım
Düşümde gördüğüm sensin hep yalansızım
Zaman
Tebessüm bana ışıksızım,
Kalbimde bir isyan durmuyor asla
Seviyorum saklıyorum özlüyorum bekliyorum
Zaman geçip gider, hikayeler biter
Bizimkisi canım zamansız vecizeler
Kalbimde bir isyan durmuyor asla
Yorgunum be bitkin ama aşık hala..