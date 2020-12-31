Kırmızı Oda 1 Ocak Cuma yayınlanacak mı, yeni bölüm var mı, yok mu? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda her bölümüyle reyting rekorları kırıyor. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı yer alıyor. Sevilen dizi Cuma akşamlar 20:00’de yeni bölümüyle izleyici karşısını çıkıyor.

Dizinin sevenleri bu hafta Cuma günü yılbaşı nedeniyle resmi tatilinde dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. TV 8 yayın akışını değiştirmesi sonucunda izleyiciler Kırmızı Oda’nın yeni bölümü ne zaman sorularını gündem getirdi. Kırmızı Oda 13.bölümüyle Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.

Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan son bölümünde Selvi tek başına dışarı çıkabildi. Doktor Hanım’a yıllardır gitmek istediği yerleri anlatan Selvi artık özgürce dolaşacağını söyledi. Sadık ve Boncuk’un ablası Rezzan Boncuk’un yanından ayrılmıyor, bu sırada Boncuk yalnız geçirdiği Hollanda günlerinde karşılaştığı Can’a yavaş yavaş özel bir ilgi duymaya başlar.