İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...

Kırmızı Oda 1 Ocak Cuma yayınlanacak mı, yeni bölüm var mı, yok mu? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TV 8 yayın akışında değişikliğe gitti. Yapılan değişikliğin ardından izleyiciler Kırmızı Oda 1 Ocak Cuma yayınlanacak mı, yeni bölüm var mı, yok mu ve Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorularını gündeme getirdi.

31 Aralık 2020 Perşembe 01:33
Kırmızı Oda 1 Ocak Cuma yayınlanacak mı, yeni bölüm var mı, yok mu? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Takip Et:

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda her bölümüyle reyting rekorları kırıyor. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı yer alıyor. Sevilen dizi Cuma akşamlar 20:00’de yeni bölümüyle izleyici karşısını çıkıyor.

Dizinin sevenleri bu hafta Cuma günü yılbaşı nedeniyle resmi tatilinde dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. TV 8 yayın akışını değiştirmesi sonucunda izleyiciler Kırmızı Oda’nın yeni bölümü ne zaman sorularını gündem getirdi. Kırmızı Oda 13.bölümüyle Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.

Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan son bölümünde Selvi tek başına dışarı çıkabildi. Doktor Hanım’a yıllardır gitmek istediği yerleri anlatan Selvi artık özgürce dolaşacağını söyledi. Sadık ve Boncuk’un ablası Rezzan Boncuk’un yanından ayrılmıyor, bu sırada Boncuk yalnız geçirdiği Hollanda günlerinde karşılaştığı Can’a yavaş yavaş özel bir ilgi duymaya başlar.



Son Güncelleme: 31.12.2020 01:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaDiziTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Kırmızı Oda 1 Ocak Cuma yayınlanacak mı, yeni bölüm var mı, yok mu? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Google 202 yılbaşı nedir? 2021 Yılbaşı Doodle hatalı mı, neden 202 yılbaşı aramasına gidiyor, neden 2020 yılbaşı yazıyor?
31 Aralık Perşembe A101, Şok, Bim, Migros akşam saat kaçta kapanıyor?
İŞKUR evde ek iş imkanı var mı? İşkur evde ek iş ilan başvurusu
Kredi borcu olanların dikkatine! Bankalar 12 ay boyunca geri ödemesiz kredi verilecek
2021 Cin fiyatları ne kadar oldu? Güncel cin fiyatları ve markaları listesi
Süper Lig'de 15. hafta sonuçları ve Süper lig güncel puan durumu
2021 İBB asgari ücret maaşı ne kadar?
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman kimdir?
Vivo Y20 özellikleri ve fiyatı
İşçi, işveren için iş kazası bildirmeme cezası ne kadardır? İş kazası bildirim süresi kaç gündür? İş kazasını sgk'ya zamanında bildirmemenin cezası
MEB okulların ara tatili uzatılacak mı?
Bay Yanlış 23 Ekim bugün yayınlanacak mı, var mı, neden yok? Bay Yanlış 15. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Rüyada iğne görmek ne demektir? Rüyada iğne görmenin anlamı ve tabiri
Noel Baba kimdir, gerçek hikayesi nedir? Noel Baba’nın mezarı nerede?
ÖSYM ALES 2 ne zaman yapılacak? ALES 2 sınav tarihi belli oldu mu?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 31 Aralık 2020 Perşembe
Kanal D canlı yayın akışı 31 Aralık 2020 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Altın ne kadar oldu? 31 Aralık 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 31 Aralık 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
BİM 31 Aralık 2020 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 31 Aralık 2020 Perşembe

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.