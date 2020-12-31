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Kırmızı Oda 1 Ocak 2021 Cuma yeni bölüm yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TV8'in en çok izlenen ve reyting rekorları kıran dizisi olan Kırmızı Oda'nın 1Ocak 2021 cuma günü yeni bölümünün olup olmayacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 04:24
Kırmızı Oda 1 Ocak 2021 Cuma yeni bölüm yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Bütün kanallar her senenin sonu ve başında reklam düzenlemeleri yaptıkları için dizi ve diğer programları kısa süre için yayınlamıyor. Dizi ve programlar için kanalın yeni reklam oranlarında anlaşmalar yapıyor ve bunun için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor.

Kırmızı Oda 1 Ocak 2021 Cuma günü yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kanallar her yeni yılın başında reklam planlamaları ve hesaplamaları yapıyor. Bu yüzden dizi ve programları bir süre yayınlamıyorlar. Daha önce bu süreler üç hafta olurken artık bir iki hafta aranın ardından dizi ve programlar kaldığı yerden devam ediyor.

TV8 ekranlarının fenomen dizisi olan Kırmızı Oda bu sebeplerden dolayı 1 Ocak 2021 Cuma günü yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü bir haftalık aranın ardından 8 Ocak 2021 Cuma günü seyircinin karşısına çıkacak.



Son Güncelleme: 31.12.2020 04:24
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Kırmızı OdaTv8
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