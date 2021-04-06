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Kırmızı Kamyon yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Geçtiğimiz günlerde Show TV ekranlarında yayına giren Kırmızı Kamyon dizisi ilk bölümünün yayınlanmasıyla birlikte ekranlara ara verdi. Kırmızı Kamyon reyting sıralamalarında istediği sonucu elde edemeyince yayına ara verdiğini belirtti. Peki yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

06 Nisan 2021 Salı 23:58
Kırmızı Kamyon yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
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Ekranların yeni dizisi Kırmızı Kamyon reytinglerde istediği sonucu elde edemeyince yayına ara verdiğini ve yeni bölümlerin Haziran ayında yayınlanacağı açıkladı.

İtfaiyecilerin hikayesinin anlatıldığı bu dizi mart ayında yayına girmişti. Ancak ilk bölümün ardından dizi yayın akışından çıkarıldı. Show TV’nin açıklamasına göre yeni bölümler şimdilik Haziran ayına ertelendi.

Başrollerini Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Ushan Çakır gibi isimlerin paylaştığı, heyecan ve aksiyon dolu dizinin ertelenmesi izleyicileri şaşırttı.

İlk bölümde ne oldu

Birçok insanın hayatını kurtarmış olan itfaiye başçavuşu Uğur, eşini alevlerin arasından kurtaramamıştır. Bu olay Uğur’un hayatının dönüm noktası olmuştur. Bir zamanlar çok iyi dost olan Cem ile Uğur’un arası bu olayla birlikte bozulmuştur. Cem kardeşinin ölümünün Uğur yüzünden olduğunu düşünmektedir.

Uğur çıkan bir yangında çocukları kurtarmıştır. O yangın sırasında bir adamla karşılaşır ve bir yıl öncesine geri döner. O an eşinin ölümüne sebep olan yangın ile ilgili bir ipucu bulmuştur.

Uğur eşinin katillerini ve yangını yapanları yakalamak için bir adım atar.

Yonca, Uğur'un savaşına tanıklık ederken, en önemli kişidir.



Son Güncelleme: 06.04.2021 23:58
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı KamyonShow TvUshan çakırGörkem SevindikNilay Deniz
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