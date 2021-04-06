Kırmızı Kamyon yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? Kırmızı Kamyon dizisi yeniden ne zaman başlayacak?

Kırmızı Kamyon dizisinden şaşırtan karar! Yayının durdurulduğu açıklandı.
Dizinin ilk bölümü 31 Mart akşamı Show TV’de yayınlanmıştır. Çarşamba günü fenomen dizilerin yayınlanması sebebiyle dizinin reytingleri düşük geldi. Çarşamba günü yayınlanan diziler arasında Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Masumiyet var. Düşük reytinglerin ardından kanal ve yapım şirketi yeni bir anlaşmaya imza attı. Dizinin yayın tarihi ileri bir tarihe ertelendi. Bu sebeple dizinin yeni bölümleri artık yayınlanmayacak. Yeni bölümlerin Haziran ayında yayınlanacağı açıklandı.
Kadroda yer alan isimler
- Görkem Sevindik
- Nilay Deniz
- Ushan Çakır
- Deniz Hamzaoğlu
- Aslı Orcan
- Burak Berkay Akgül
- Timur Ölkebaş
- Gürberk Polat
- Melisa Akman
- Uğur Arda Başkan
- Sümeyye Aydoğan
- Efekan Can
- Süreyya Kilimci
- Hasibe Özgür
- Onur Yar
- Tuğçe Karabayır
- Feriha Eyüboğlu
- Fatih Al
- Tuğçe Altuğ
- Toprak Sağlam
- Ebrar Alya Demirbilek
- Hakan Altıner
- Gamze Demirbilek
- Yaşar Aydınağ
- Kağan Uluca
Dizinin konusu
Dizide, kahraman itfaiyecilerin hikâyelerine yer verilecektir. Mutluluklarına, başarılarına, üzüntülerine ve mücadelelerine değinilecektir. Dizinin türü dram ve aksiyon olacaktır. Ayrıca kızına kavuşmak için hayata dört elle sarılan bir babanın duygusal hikâyesi anlatılacaktır.
Dizi ne zaman tekrar yayınlanacak?
Dizi, Haziran ayında Show TV ekranlarında 1. Bölümüyle tekrar yayınlanacaktır.