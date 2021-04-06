Kırmızı Kamyon yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? Kırmızı Kamyon dizisi yeniden ne zaman başlayacak?

Kırmızı Kamyon dizisinden şaşırtan karar! Yayının durdurulduğu açıklandı.

10. Ev Yapım imzalı dizinin senaryo süpervizörlüğü Sema Ergenekon’a ait. Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda oturan isim ise Osman Kaya.

Dizinin ilk bölümü 31 Mart akşamı Show TV’de yayınlanmıştır. Çarşamba günü fenomen dizilerin yayınlanması sebebiyle dizinin reytingleri düşük geldi. Çarşamba günü yayınlanan diziler arasında Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Masumiyet var. Düşük reytinglerin ardından kanal ve yapım şirketi yeni bir anlaşmaya imza attı. Dizinin yayın tarihi ileri bir tarihe ertelendi. Bu sebeple dizinin yeni bölümleri artık yayınlanmayacak. Yeni bölümlerin Haziran ayında yayınlanacağı açıklandı.

Kadroda yer alan isimler

Görkem Sevindik

Nilay Deniz

Ushan Çakır

Deniz Hamzaoğlu

Aslı Orcan

Burak Berkay Akgül

Timur Ölkebaş

Gürberk Polat

Melisa Akman

Uğur Arda Başkan

Sümeyye Aydoğan

Efekan Can

Süreyya Kilimci

Hasibe Özgür

Onur Yar

Tuğçe Karabayır

Feriha Eyüboğlu

Fatih Al

Tuğçe Altuğ

Toprak Sağlam

Ebrar Alya Demirbilek

Hakan Altıner

Gamze Demirbilek

Yaşar Aydınağ

Kağan Uluca

Dizinin konusu

Dizide, kahraman itfaiyecilerin hikâyelerine yer verilecektir. Mutluluklarına, başarılarına, üzüntülerine ve mücadelelerine değinilecektir. Dizinin türü dram ve aksiyon olacaktır. Ayrıca kızına kavuşmak için hayata dört elle sarılan bir babanın duygusal hikâyesi anlatılacaktır.

Dizi ne zaman tekrar yayınlanacak?

Dizi, Haziran ayında Show TV ekranlarında 1. Bölümüyle tekrar yayınlanacaktır.