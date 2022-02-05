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Kırmızı Kamyon İlker Kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Burak Berkay Akgül, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Kırmızı Kamyon dizisi İlker karakteri kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, gerçek adı nedir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:09
Kırmızı Kamyon İlker Kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
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Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Burak Berkay Akgül, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Burak Berkay Akgül, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Kırmızı Kamyon dizisi İlker karakteri kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, gerçek adı nedir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Burak Berkay Akgül Biyografisi

Kendisi Kapadokya bölgesinde çekilen Maria ile Mustafa dizisinde Rüzgar adlı karaktere hayat veriyordu. Kendisi 1997 yılında doğdu. Ela gözleri ve kumral saçları vardır. Birçok farklı sanat evinde eğitimlere katıldı.

İlk kez Maria ile Mustafa dizisinde oyunculuk deneyimi yaşadı. Daha önce Metro, Casper ve Aytaç Sucuk reklamlarında boy gösterdi. 180 cm boyundadır. Kendisi şu an 23 yaşındadır. Daha önce Maria ile Mustafa ve Kırmızı Kamyon dizilerinde boy gösterdi.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:09
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Anahtar Kelimeler:
Burak Berkay AkgülKırmızı Kamyon
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