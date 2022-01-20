Kırmızı Kamyon dizisinin ismi değiştirildi mi?

Kırmızı Kamyon dizisinin adı neden değişti?
Show TV ekranlarında bir bölüm yayınlanan dizinin yayın hayatına devam etmeyeceği açıklandı. Seyircilerin ilk bölümü beğenmesi sebebiyle intenette tepkiler oluştu. Diziyi sevenler için müjde! Dizi, isim değişikliği yapıyor.
Kırmızı Kamyon dizisinin yeni ismi Kahraman Babam mı?
Dizi, konusu itibariyle farklı bir imaj yaratmıştı.
Kırmızı Kamyon dizisinin ismi değiştirilerek Kahraman Babam yapıldı. Kahraman Babam adıyla tekrar yayınlanacak olan dizi Haziran ayında ekranlara gelecek.
Son Güncelleme: 20.01.2022 03:15