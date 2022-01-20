Kırmızı Kamyon dizisinin ismi değiştirildi mi?

Kırmızı Kamyon dizisinin adı neden değişti?

Show TV ekranlarında bir bölüm yayınlanan dizinin yayın hayatına devam etmeyeceği açıklandı. Seyircilerin ilk bölümü beğenmesi sebebiyle intenette tepkiler oluştu. Diziyi sevenler için müjde! Dizi, isim değişikliği yapıyor.

Kırmızı Kamyon dizisinin yeni ismi Kahraman Babam mı?

Kırmızı Kamyon dizisinin birinci bölümü Mart ayında yayınlandı. Ancak birinci bölüm sonrası yayınlanmayacağı açıklanan dizi tepki aldı. Senaryosunun Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya tarafından kaleme alındığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Kaya oturuyor.

Dizi, konusu itibariyle farklı bir imaj yaratmıştı.

Kırmızı Kamyon dizisinin ismi değiştirilerek Kahraman Babam yapıldı. Kahraman Babam adıyla tekrar yayınlanacak olan dizi Haziran ayında ekranlara gelecek.