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Kırmızı Kamyon dizisi Sümeyye Aydoğan kimdir?

2021’de Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon dizisi itfaiyelerimizin hayat hikayelerini dokunan bir dizi olacaktır. Dizide Sümeyye Aydoğan’ın canlandırdığı karakter Yosun hakkında merak edilenler ve detayları...

07 Ocak 2021 Perşembe 21:21
Kırmızı Kamyon dizisi Sümeyye Aydoğan kimdir?
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2021’de Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon dizisi itfaiyelerimizin hayat hikayelerini dokunan bir dizi olacaktır. Dizide Sümeyye Aydoğan’ın canlandırdığı karakter Yosun hakkında merak edilenler ve detayları...

Kırmızı Kamyon dizisi Yosun kimdir?

Kırmızı Kamyon dizisinde adından bahsettirecek olan Yosun karakteri hakkında henüz net bilgi bulunmamaktadır. Peki karaktere hayat veren Sümeyye Aydoğan kimdir?

Sümeyye Aydoğan kimdir?

Sümeyye Aydoğan oyunculuk karakterine ilk olarak Kırmızı dizisiyle başlamış olacak. Hakkında kapsamlı bir bulamadık. Talento menajerlik ile projlerine devam eden Sümeyye Aydoğan’a kariyerinde başarılar diliyoruz.

Sümeyye Aydoğan oynadığı diziler

2020 – Kırmızı Kamyon (Yosun)

Sümeyye Aydoğan’ın resmi instagram hesabı adresi : @sumeyyeaydogan_

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 21:21
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Anahtar Kelimeler:
Sümeyye AydoğanKırmızı KamyonDiziShow Tv
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