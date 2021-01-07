Kırmızı Kamyon dizisi Sümeyye Aydoğan kimdir?

2021’de Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon dizisi itfaiyelerimizin hayat hikayelerini dokunan bir dizi olacaktır. Dizide Sümeyye Aydoğan’ın canlandırdığı karakter Yosun hakkında merak edilenler ve detayları...
Kırmızı Kamyon dizisi Yosun kimdir?
Kırmızı Kamyon dizisinde adından bahsettirecek olan Yosun karakteri hakkında henüz net bilgi bulunmamaktadır. Peki karaktere hayat veren Sümeyye Aydoğan kimdir?
Sümeyye Aydoğan kimdir?
Sümeyye Aydoğan oynadığı diziler
2020 – Kırmızı Kamyon (Yosun)
Sümeyye Aydoğan’ın resmi instagram hesabı adresi : @sumeyyeaydogan_
Son Güncelleme: 07.01.2021 21:21