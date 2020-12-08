Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları ve konusu

10.Ev yapım imzası taşıyan Kırmızı Kamyon adlı dizinin kadrosuna yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan dizi, izleyicilere bol aksiyonlu anlar yaşatacak.

Kırmızı Kamyon konusu

Kırmızı Kamyon dizisi, ülkemizdekicilerin mücadelelerini anlatacak. Zamanla yarışarak nice canları kurtaran itfaiye erleri, mutlu sonla biten hikayelerin baş kahramanı olacaklar.

Netflix’in Le Bazaar De La Charite dizisinin uyarlaması olarak karşımıza çıkan Kırmızı Kamyon dizisinde, İstanbul’un en meşhur kadınlarının katıldığı bir kermeste yaşanan yangın anlatılacak. Yangından sonra itfaiye erleri ile hayatlarını kurtardıkları kadınlar arasında bir bağ oluşacak.

Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Osman Kaya’nın üstlendiği, senaryosunu ise Meriç Demiray’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Toprak Can Adıgüzel, Hazal Ergüçlü, Bahar Şahin gibi başarılı oyuncular yer alıyor.