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Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları ve konusu

Show TV ekranlarında 2021 yılında yayınlanması beklenen Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları ve konusu ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

08 Aralık 2020 Salı 23:15
Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları ve konusu
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10.Ev yapım imzası taşıyan Kırmızı Kamyon adlı dizinin kadrosuna yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan dizi, izleyicilere bol aksiyonlu anlar yaşatacak.

Kırmızı Kamyon konusu

Kırmızı Kamyon dizisi, ülkemizdeki itfaiyecilerin mücadelelerini anlatacak. Zamanla yarışarak nice canları kurtaran itfaiye erleri, mutlu sonla biten hikayelerin baş kahramanı olacaklar.

Netflix’in Le Bazaar De La Charite dizisinin uyarlaması olarak karşımıza çıkan Kırmızı Kamyon dizisinde, İstanbul’un en meşhur kadınlarının katıldığı bir kermeste yaşanan yangın anlatılacak. Yangından sonra itfaiye erleri ile hayatlarını kurtardıkları kadınlar arasında bir bağ oluşacak.

Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Osman Kaya’nın üstlendiği, senaryosunu ise Meriç Demiray’ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Toprak Can Adıgüzel, Hazal Ergüçlü, Bahar Şahin gibi başarılı oyuncular yer alıyor.



Son Güncelleme: 08.12.2020 23:15
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı KamyonItfaiye
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