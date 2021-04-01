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Kırmızı Kamyon dizisi nerede çekildi?

Show TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Kırmızı Kamyon dizisinin 1. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Yeni dizide ele alınmamış bir konu olan itfaiyecilerin zorlukları konu ediniliyor.

01 Nisan 2021 Perşembe 01:56
Kırmızı Kamyon dizisi nerede çekildi?
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İtfaiyecilerin zor çalışma şartlarını konu alan ve yakında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Kırmızı Kamyon dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Kırmızı Kamyon konusu nedir?

Kırmızı Kamyon dizisi itfaiyecilerin yaşadığı zorlukları ve çalışma şartlarını göz önüne seren bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin yapımcılığını 10.Ev üstlenirken yönetmenliğini ise Osman Kaya yapıyor.

Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosu

Ushan Çakır,

Deniz Hamzaoğlu,

Sümeyye Aydoğan,

Görkem Sevindik,

Gürberk Polat,

Fatih Al,

Tuğçe Altuğ,

Aslı Orcan,

Toprak Sağlam,

Nilay Deniz,

Ebrar Alya Demirbilek

Kırmızı Kamyon dizisi nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri İstanbul’a bağlı Beykoz’da bulunan Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleştiriliyor.

Kırmızı Kamyon 1.bölüm ön izleme:

VİDEO




Son Güncelleme: 01.04.2021 01:56
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Anahtar Kelimeler:
KırmızıKamyon
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