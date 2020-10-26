Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman yayınlanacak? Oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?

Türkiye'nin ilk itfaiye dizisi yakında Kırmızı Kamyon dizisi ile izleyici karşısına çıkacak. 10. Ev yapımcılığını üstlendiği "Kırmızı Kamyon" dizisinin senaristi Meriç Demiray olacak. Trt 1, Tek Yürek ve Atv'de yayınlanan Seviyor Sevmiyor dizisinin senaristliğini Meriç Demiray'ın yaptığını belirtmekte fayda var. Osman Kaya'nın yönetmenliğini yaptığı "Kırmızı Kamyon" dizisinin çekimlerinin Kasım 2020'de başlaması ve dizinin Ocak 2021'de yayına girmesi bekleniyor.

Kırmızı Kamyon Oyuncuları

Görkem Sevindik

Son olarak adı Mavera olarak duyurulan Ahmed Yesevi'nin hayatını konu alan kısa bir dizide rol alan Görkem Sevindik, 2019 dizisi Ramo'da Boz karakterine hayat verdi ve büyük beğeni topladı. Söz kadrosunda 4 sezon Mücahid rolünde yer alan Görkem Sevindik, Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile çıkış yaptı. 17 Ekim 1986 Adana doğumlu yakışıklı oyuncu şu anda 34 yaşındadır. Oyunculuğa Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim alarak başlayan Görkem Sevindik, 1.86 m boyunda ve 75 kg ağırlığında. Görkem Sevindik'in voleybolcu Kübra Siyahdemir ile ilişkisi var. Görkem Sevindik, Kırmızı Kamyon dizisinde ilk kez başrol oynayacak ve başarılı bir itfaiyeciye hayat verecek.

Kırmızı Kamyon dizisinin kadrosuna yeni oyuncular dahil olduğunda sayfamıza eklenecektir.