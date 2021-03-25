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Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak?

Show Tv'nin merakla beklenen yeni dizileri arasında olan Kırmızı Kamyon dizisinin konusu ne olduğuna, oyuncu kadrosuna ve dizinin ne zaman yayınlanacağına dair sorulara yanıt arandı İşte merak edilen o soruların yanıtları...

25 Mart 2021 Perşembe 17:16
Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak?
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Kırmızı Kamyon dizisi gerek farklı konusuyla gerek güçlü oyuncu hikayesiyle izleyiciler tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Özellikle dizinin takipçileri tarafından Kırmızı Kamyon konusu nedir, oyuncuları kimlerdir gibi soruları sorulmaya başlandıı. Dizi tanıtım filmi ile oldukça dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı Kamyon dizisi çarşamba akşamları izleyicilerle buluşacak.

Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak?

Kırmızı Kamyon 31 Mart çarşamba aksamı saat 20:00'de Show Tv ekranlarında olacak.

Kırmızı Kamyon konusu nedir?

Kahraman itfaiyecilerin, kötülerle mücadelesini anlatan ve bir ilke atavak olan Kırmız Kamyon dizisi aksiyon dolu hikayesinin yanında kızına kavuşmak için yaşama tutunan bir babanın duygu dolu mücadelesi ile seyircileri her hafta ekranlara kitleyecek.

Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosu

Oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır yer alıyor.


https://youtu.be/X9fStnYIutc


Son Güncelleme: 25.03.2021 17:16
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Anahtar Kelimeler:
YeniDiziShowTVKırmızı Kamyon
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