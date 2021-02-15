Kırmızı Kamyon dizisi Bülent Çolak kimdir?

Diziyi merakla bekleyenler oyuncuları da merak ediyor. Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Kırmızı Kamyon dizisinin kadrosu da hikayesi kadar güçlü. Dizide itfaiye erlerinin gerçek yaşam hikayeleri anlatılıyor. Diziye bir de Gülümser rolü ile Bülent Çolak dahil oldu.

Mart ayından itibaren yayınlanması beklenen dizinin diğer oyuncular ise:

Görkem Sevindik

Ushan Çakır

Nilay Deniz

Deniz Hamzaoğlu

Aslı Orcan

Gürgen Polat

Ogün Kaptanoğlu

Timur Ölkebaş

Efekan Can Burak

Berkay Akgül

Kırmızı Kamyon dizisi Gülümser karakteri kimdir?

Bülent Çolak

İtfaiye erlerinin hayatını konu alan dizide Gülümser karakteri ile ilgili henüz bilgi yok. Bilgi aldıkça haber içinde güncellemeler yapılacak. Karaktere can verecek isim ise Bülent Çolak.

20 Eylül 1977 doğumlu oyuncu İstanbul’da doğmuştur. Oyuncunun ailesi Makedonya’dan İstanbul’a göç etmiştir. Bülent Çolak, Geniş Aile dizisinde rol aldığı Ulvi karakteri ile tanınmaktadır. Birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu ilk filmini de 1999 senesinde Hoşça kal Yarın filmindeki Hüseyin İnal karakteri ile yapmıştır. Bundan sonra da birçok dizi ve filmde yer almıştır.

Oyuncu, Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Ulvi karakteri ile izleyiciler tarafından beğeni toplamıştır. Oyuncu fotoğrafçılığa meraklıdır. Kendisi 1,68 boyunda ve 65 kilogramdır.

Bülent Çolak senaryo yazarı Sefa Öztürk ile evlidir. Oyuncunun bu evliliğinden Okyanus adında bir çocuğu vardır. Okyanus 13 yaşındadır.