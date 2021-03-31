Kırmızı Kamyon dizi oyuncuları kim kimdir?

Yapımcısı 10. Ev olan, başrollerinde; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Fatih Al, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Tuğçe Altuğ, Sümeyye Aydoğan, Toprak Sağlam, Efekan Can, Burak Berkay Akgül ile Timur Ölkebaş gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı iddialı dizi Kırmızı Kamyon ilk bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarında seyirci ile buluştu.

Kırmızı Kamyon dizisi karakterleri ve oyuncular

Uğur karakteri (Görkem Sevindik)

Unvanı başçavuş olan Uğur karakteri; cesur, gözü kara ve merhametli bir iftaiyeci. En yakın dostu Cem’in kız kardeşi Nilüfer’e aşık olmuş ve onunla evlenmiştir. Bu evliliklerinden Ömrüm adında bir kızları olmuştur. Bir gün Uğur evden çıktıktan sonra yan evlerinde ortaya çıkan yangın onların evine de sıçramıştır. Çıkan yangında karısı Nilüfer ile kızı Ömrüm alevlerin içinde mahsur kalırlar. Ömrüm’ü yangından kurtaran fakat riskli olduğu için Nilüfer için yeniden binaya girişine izin verilmeyen Uğur’un hayatı yaşanan yangın sonrasında komple değişir. En yakın arkadaşı Cem dahil Nilüfer’in ailesindeki tüm isimler Nilüfer’in ölümünden sorumlu olarak Uğur’u görür. Uğur ise yaşanan yangının kundaklama nedeni ile çıktığından oldukça emindir, ancak bu duruma kimseyi inandıramaz. Şimdi Uğur’un hayattaki en önemli isteği eşini kaybetmesine neden olan yangının kundakçısını bularak Ömrüm’ü yeniden yanına almaktır.

Yonca karakteri (Nilay Deniz)

İşi onun için her şeyden önde olan Yonca, adli psikolog olarak Uğur ile Cem’in davasına atanmıştır ve Ömrüm’ün kimin yanında yaşaması gerektiği ile ilgili detaylı bir çalışma yapmaya başlar. Bu davaya atandıktan sonra ise genç psikoloğun hayatı tamamı ile değişecektir.

Cem karakteri (Ushan Çakır)

Teşkilatta sevilen isimlerden diğeri de Cem’dir. Cem’in hayatı çok sevdiği kız kardeşi Nilüfer’in ölümü sonrasında tamamen değişir. Kız kardeşinin ölümünden en yakın dostu olan Uğur’u sorumlu tutmakta ve ona karşı büyük bir öfke duymaktadır. Bu nedenle yeğeni Ömrüm’ü kendi yanına alıp onun sağlıklı bir aile ortamında yetişmesini istemektedir. Ömrüm’ün eve gelişi ile birlikte Cem karakterinin eşi Zehra’nın çocuğu çok fazla sahiplenmesi ise Cem’in ikilem yaşamasına neden olur. Bu durum kimi zaman karısı ile Cem arasında ufak çaplı tartışmalar yaşanmasına da neden olmaktadır.

Yavuz karakteri (Fatih Al)

Büyük bir sigorta şirketinin Marmara Bölge Distribitörü olarak çalışmakta olan Yavuz karakteri, sahip olduğu mal varlığını müşterileri ile anlaşıp çıkardığı büyük yangınlar sayesinde elde etmiştir. Çok konuşmayan, soğuk ve mesafeli bir karakter olan Yavuz’un hem karısı ile hem de oğlu ile olan ilişkisi iyi değildir.

Zehra karakteri (Tuğçe Altuğ)

Zehra karakteri, Cem ile büyük bir aşk yaşayarak evlenmiştir. Cem’in kız kardeşi Nilüfer vefat ettikten sonra Ömrüm de ailelerine katılmıştır ve Zehra Ömrüm’e adeta kendi çocuklarıymış gibi bağlanmıştır. Ömrüm ile aralarındaki bağ sağlıksız bir hale gelir, Zehra sevgisi ile küçük kızı psikolojik açıdan olumsuz etkilemeye başlar. Zehra’nın böyle yapmasının nedeni ise Ömrüm’ü babası Uğur’a tekrardan vermeme konusunda gösterdiği kararlılıktır.

Tolga Karakteri (Deniz Hamzaoğlu)

İstasyondaki en tecrübeli itfaiyeci olan Tolga, herkes tarafından çok sevilip saygı duyulan bir aile babası. Uzun senelerdir evli olduğu karısı Ayşe, çocukları Menekşe ve Murat ile beraber yaşamını devam ettirmektedir. Çocuklarını her zaman koruyarak kollamak ve onlara güvenli bir gelecek sağlayabilmek adına bütün gücü ile çaba göstermiştir. Oğlu Murat’ın babasını mesleği olan itfaiyecilik mesleğini tercih etmesi kendi içinde onu ikileme düşürse de oğlu ile gurur duymaktadır. Yeni itfaiyeci olarak atanmış olan oğlunun atamasının kendi istasyonuna yapılmasını sağlayıp içindeki tedirginliği biraz da olsa hafifletmeyi başarır.

Ayşe karakteri (Aslı Orcan)

Gönül karakteri (Toprak Sağlam)

Tolga karakterinin eşi, Menekşe ile Murat’ın annesi rolü ile dizide yer alan Ayşe, pahalı butiklerde satılan kıyafetlerin aynılarını evinde dikip daha ucuz fiyata satışını yapan bir terzi. Gözü her zaman yükseklerde olan Ayşe, içten içe aşkın karın doyurmayacağının bilincinde olsa da aşık olduğu Tolga ile evlenmiştir. Oğlu Murat’a karşı düşkünlüğü ile ön planda olsa da Ayşe, Menekşe’nin kendi yaşayamadığı hayatı yaşaması ve zengin bir koca bulabilmesi için elinden gelen her şeyi yaparken kızını bu konu ile ilgili sürekli olarak manipüle etmektedir.

Gençken zengin bir koca bularak fakirlikten kurtulmanın hayalini kuran Gönül’ün yolu bir şekilde Yavuz ile kesişmiş ve ikili evlenmiştir Gönül, Yavuz’un kendisine aşık olduğu düşüncesinde olsa da Yavuz aslında Gönül’e sahip çıkmıştır. Üniversite eğitimi almamış olsa da Gönül kendine pek çok yatırım yaparak kendini geliştirmiş ve yardımsever kişiliği ile çevresinden saygınlık kazanmıştır. Oğluna oldukça düşkün olan Gönül’ün oğlu ile ilgili çok büyük bir sırrı bulunmaktadır.

Menekşe karakteri (Sümeyye Aydoğan)

Babası ile ağabeyine oldukça düşkün olan Menekşe, hayatına devamlı olarak karışan annesi ile çekişmeli bir ilişkiye sahiptir. Üniversite eğitimini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde alan ve okulu birincilik ile bitiren Ayşe, ilk ve tek aşkı olan İlker ile yaşadığı ilişkiyi ailesi dahil herkesten gizliyor. Ancak, Menekşe’nin yaşamı yeni işi ile birlikte tamamen değişecektir.

İlker karakteri (Burak Berkay Akgül)

Ekipteki gençlerden olan İlker, babasını 5 yaşında iken trafik kazasında kaybetmiş ve annesi ile en büyük desteği Tolga ve Ayşe’den alır. Bundan dolayı Tolga’ya duyduğu sevgi apayrıdır. İlker’in en çok istediği şey Menekşe ile güzel bir yuvalarının olmasıdır fakat Tolga’dan çekindiklerinden dolayı bu ilişkiyi şimdilik gizli yaşarlar.

Bedri karakteri ( Timur Ölkebaş)

5 çocuğu olan, tipik bir Karadenizli olan Bedri, istasyondaki en renkli kişiliklerdendir. Çocukları zaman zaman herkes için birer bela olsalar dahi onlar yapamayacağı bir şey yoktur. Hayatta en çok istediği şey de çocuklarının geleceği için yatırım yapmaktır.

Murat karakteri (Gürberk Polat)

Çocukluğundan bu yana babasına hayran olan Murat, her zaman onun gibi bir itfaiyeci olmanın hayalini kurmuştur. Murat’ın en çok arzuladığı şey ise kendisine olumsuz tepki veren babasına meslekte kendini kanıtlamaktır.

Furkan karakteri (Efekan Can)

Yavuz ile Gönül’ün tek çocuğu olan Furkan’ı annesi çok seviyor olsa da babası ile ilişkileri hiçbir zaman iyi olmamıştır. Babasının koşullu ve mesafeli sevgisi nedeni ile çok yara alan Furkan, özünde iyi olmasına rağmen zengin duyarsızlığına kapılmıştır. Bir motor kazasında bacağından sakatlanan Furkan bu kaza sonrasında Menekşe’yle tanışır ve Menekşe onun tek arkadaşı olur.

Hazan karakteri (Melisa Akman)

Bekar bir anne olan Hazan, istasyondaki nöbetçi paramedik ekibindeki en üst üyedir. Eski eşinden herhangi bir destek almadın annelik, ev ve iş üçgeni için yaşayan Hazan, gizli gizli Uğur’a ilgi duymaktadır. Ancak, onu kırmak ve umut vermek istemediği için bu durumu belli etmemeye çalışır.

Abdo karakteri ( Uğur Arda Başkan)

Cüsseli ve sert görüntüsünün tersine çocuksu, saf ve hassas bir kalbi olan Abdülkerim, yardımseverliği ile ön plandadır. En büyük hayali sevdiği kadın Hazan ile evlenmek olsa da Hazan onu kardeşi olarak gördüğü için karşılık alamaz.

Halil karakteri (Bülent Ergün)

Ekibin kara kutusu olan Halil, adeta bir dert babasıdır. Çok acıklı bir olay yaşamasına rağmen, içinde yer alan kurtarma aşkı bitmediğinden dolayı ekipte gizli lider olarak hikayesini sürdürüyor.