İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Kırmızı Kamyon dizi oyuncuları kim kimdir?

Show Tv’nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon sezona damga vuracak gibi duruyor. Yayınladığı fragmanlar ile seyirci tarafından oldukça merak edilen dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri oldukça merak ediliyor. Peki, Kırmızı Kamyon dizi oyuncuları kim, kimdir?

31 Mart 2021 Çarşamba 23:54
Kırmızı Kamyon dizi oyuncuları kim kimdir?
Takip Et:

Yapımcısı 10. Ev olan, başrollerinde; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Fatih Al, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Tuğçe Altuğ, Sümeyye Aydoğan, Toprak Sağlam, Efekan Can, Burak Berkay Akgül ile Timur Ölkebaş gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı iddialı dizi Kırmızı Kamyon ilk bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarında seyirci ile buluştu.

Kırmızı Kamyon dizisi karakterleri ve oyuncular

Uğur karakteri (Görkem Sevindik)

Unvanı başçavuş olan Uğur karakteri; cesur, gözü kara ve merhametli bir iftaiyeci. En yakın dostu Cem’in kız kardeşi Nilüfer’e aşık olmuş ve onunla evlenmiştir. Bu evliliklerinden Ömrüm adında bir kızları olmuştur. Bir gün Uğur evden çıktıktan sonra yan evlerinde ortaya çıkan yangın onların evine de sıçramıştır. Çıkan yangında karısı Nilüfer ile kızı Ömrüm alevlerin içinde mahsur kalırlar. Ömrüm’ü yangından kurtaran fakat riskli olduğu için Nilüfer için yeniden binaya girişine izin verilmeyen Uğur’un hayatı yaşanan yangın sonrasında komple değişir. En yakın arkadaşı Cem dahil Nilüfer’in ailesindeki tüm isimler Nilüfer’in ölümünden sorumlu olarak Uğur’u görür. Uğur ise yaşanan yangının kundaklama nedeni ile çıktığından oldukça emindir, ancak bu duruma kimseyi inandıramaz. Şimdi Uğur’un hayattaki en önemli isteği eşini kaybetmesine neden olan yangının kundakçısını bularak Ömrüm’ü yeniden yanına almaktır.

Yonca karakteri (Nilay Deniz)

İşi onun için her şeyden önde olan Yonca, adli psikolog olarak Uğur ile Cem’in davasına atanmıştır ve Ömrüm’ün kimin yanında yaşaması gerektiği ile ilgili detaylı bir çalışma yapmaya başlar. Bu davaya atandıktan sonra ise genç psikoloğun hayatı tamamı ile değişecektir.

Cem karakteri (Ushan Çakır)

Teşkilatta sevilen isimlerden diğeri de Cem’dir. Cem’in hayatı çok sevdiği kız kardeşi Nilüfer’in ölümü sonrasında tamamen değişir. Kız kardeşinin ölümünden en yakın dostu olan Uğur’u sorumlu tutmakta ve ona karşı büyük bir öfke duymaktadır. Bu nedenle yeğeni Ömrüm’ü kendi yanına alıp onun sağlıklı bir aile ortamında yetişmesini istemektedir. Ömrüm’ün eve gelişi ile birlikte Cem karakterinin eşi Zehra’nın çocuğu çok fazla sahiplenmesi ise Cem’in ikilem yaşamasına neden olur. Bu durum kimi zaman karısı ile Cem arasında ufak çaplı tartışmalar yaşanmasına da neden olmaktadır.

Yavuz karakteri (Fatih Al)

Büyük bir sigorta şirketinin Marmara Bölge Distribitörü olarak çalışmakta olan Yavuz karakteri, sahip olduğu mal varlığını müşterileri ile anlaşıp çıkardığı büyük yangınlar sayesinde elde etmiştir. Çok konuşmayan, soğuk ve mesafeli bir karakter olan Yavuz’un hem karısı ile hem de oğlu ile olan ilişkisi iyi değildir.

Zehra karakteri (Tuğçe Altuğ)

Zehra karakteri, Cem ile büyük bir aşk yaşayarak evlenmiştir. Cem’in kız kardeşi Nilüfer vefat ettikten sonra Ömrüm de ailelerine katılmıştır ve Zehra Ömrüm’e adeta kendi çocuklarıymış gibi bağlanmıştır. Ömrüm ile aralarındaki bağ sağlıksız bir hale gelir, Zehra sevgisi ile küçük kızı psikolojik açıdan olumsuz etkilemeye başlar. Zehra’nın böyle yapmasının nedeni ise Ömrüm’ü babası Uğur’a tekrardan vermeme konusunda gösterdiği kararlılıktır.

Tolga Karakteri (Deniz Hamzaoğlu)

İstasyondaki en tecrübeli itfaiyeci olan Tolga, herkes tarafından çok sevilip saygı duyulan bir aile babası. Uzun senelerdir evli olduğu karısı Ayşe, çocukları Menekşe ve Murat ile beraber yaşamını devam ettirmektedir. Çocuklarını her zaman koruyarak kollamak ve onlara güvenli bir gelecek sağlayabilmek adına bütün gücü ile çaba göstermiştir. Oğlu Murat’ın babasını mesleği olan itfaiyecilik mesleğini tercih etmesi kendi içinde onu ikileme düşürse de oğlu ile gurur duymaktadır. Yeni itfaiyeci olarak atanmış olan oğlunun atamasının kendi istasyonuna yapılmasını sağlayıp içindeki tedirginliği biraz da olsa hafifletmeyi başarır.

Ayşe karakteri (Aslı Orcan)

Tolga karakterinin eşi, Menekşe ile Murat’ın annesi rolü ile dizide yer alan Ayşe, pahalı butiklerde satılan kıyafetlerin aynılarını evinde dikip daha ucuz fiyata satışını yapan bir terzi. Gözü her zaman yükseklerde olan Ayşe, içten içe aşkın karın doyurmayacağının bilincinde olsa da aşık olduğu Tolga ile evlenmiştir. Oğlu Murat’a karşı düşkünlüğü ile ön planda olsa da Ayşe, Menekşe’nin kendi yaşayamadığı hayatı yaşaması ve zengin bir koca bulabilmesi için elinden gelen her şeyi yaparken kızını bu konu ile ilgili sürekli olarak manipüle etmektedir.

Gönül karakteri (Toprak Sağlam)

Gençken zengin bir koca bularak fakirlikten kurtulmanın hayalini kuran Gönül’ün yolu bir şekilde Yavuz ile kesişmiş ve ikili evlenmiştir Gönül, Yavuz’un kendisine aşık olduğu düşüncesinde olsa da Yavuz aslında Gönül’e sahip çıkmıştır. Üniversite eğitimi almamış olsa da Gönül kendine pek çok yatırım yaparak kendini geliştirmiş ve yardımsever kişiliği ile çevresinden saygınlık kazanmıştır. Oğluna oldukça düşkün olan Gönül’ün oğlu ile ilgili çok büyük bir sırrı bulunmaktadır.

Menekşe karakteri (Sümeyye Aydoğan)

Babası ile ağabeyine oldukça düşkün olan Menekşe, hayatına devamlı olarak karışan annesi ile çekişmeli bir ilişkiye sahiptir. Üniversite eğitimini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde alan ve okulu birincilik ile bitiren Ayşe, ilk ve tek aşkı olan İlker ile yaşadığı ilişkiyi ailesi dahil herkesten gizliyor. Ancak, Menekşe’nin yaşamı yeni işi ile birlikte tamamen değişecektir.

İlker karakteri (Burak Berkay Akgül)

Ekipteki gençlerden olan İlker, babasını 5 yaşında iken trafik kazasında kaybetmiş ve annesi ile en büyük desteği Tolga ve Ayşe’den alır. Bundan dolayı Tolga’ya duyduğu sevgi apayrıdır. İlker’in en çok istediği şey Menekşe ile güzel bir yuvalarının olmasıdır fakat Tolga’dan çekindiklerinden dolayı bu ilişkiyi şimdilik gizli yaşarlar.

Bedri karakteri ( Timur Ölkebaş)

5 çocuğu olan, tipik bir Karadenizli olan Bedri, istasyondaki en renkli kişiliklerdendir. Çocukları zaman zaman herkes için birer bela olsalar dahi onlar yapamayacağı bir şey yoktur. Hayatta en çok istediği şey de çocuklarının geleceği için yatırım yapmaktır.

Murat karakteri (Gürberk Polat)

Çocukluğundan bu yana babasına hayran olan Murat, her zaman onun gibi bir itfaiyeci olmanın hayalini kurmuştur. Murat’ın en çok arzuladığı şey ise kendisine olumsuz tepki veren babasına meslekte kendini kanıtlamaktır.

Furkan karakteri (Efekan Can)

Yavuz ile Gönül’ün tek çocuğu olan Furkan’ı annesi çok seviyor olsa da babası ile ilişkileri hiçbir zaman iyi olmamıştır. Babasının koşullu ve mesafeli sevgisi nedeni ile çok yara alan Furkan, özünde iyi olmasına rağmen zengin duyarsızlığına kapılmıştır. Bir motor kazasında bacağından sakatlanan Furkan bu kaza sonrasında Menekşe’yle tanışır ve Menekşe onun tek arkadaşı olur.

Hazan karakteri (Melisa Akman)

Bekar bir anne olan Hazan, istasyondaki nöbetçi paramedik ekibindeki en üst üyedir. Eski eşinden herhangi bir destek almadın annelik, ev ve iş üçgeni için yaşayan Hazan, gizli gizli Uğur’a ilgi duymaktadır. Ancak, onu kırmak ve umut vermek istemediği için bu durumu belli etmemeye çalışır.

Abdo karakteri ( Uğur Arda Başkan)

Cüsseli ve sert görüntüsünün tersine çocuksu, saf ve hassas bir kalbi olan Abdülkerim, yardımseverliği ile ön plandadır. En büyük hayali sevdiği kadın Hazan ile evlenmek olsa da Hazan onu kardeşi olarak gördüğü için karşılık alamaz.

Halil karakteri (Bülent Ergün)

Ekibin kara kutusu olan Halil, adeta bir dert babasıdır. Çok acıklı bir olay yaşamasına rağmen, içinde yer alan kurtarma aşkı bitmediğinden dolayı ekipte gizli lider olarak hikayesini sürdürüyor.



Son Güncelleme: 31.03.2021 23:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı KamyonOyuncularıKim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Dizisi Şahmeran dizi konusu ve oyuncuları
Netflix Dizisi Şahmeran dizi konusu ve oyuncuları
Survivor 2021 60. bölüm fragmanı 1 Nisan 2021 Perşembe
Survivor 2021 60. bölüm fragmanı 1 Nisan 2021 Perşembe
Sadakatsiz Derin neden yok? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı?
Sadakatsiz Derin neden yok? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı?
Gelinim Mutfakta tüm yarışmacılar neden diskalifiye edildi?
Gelinim Mutfakta tüm yarışmacılar neden diskalifiye edildi?
Westworld 4. sezon ne zaman yayınalacak? Westworld yeni sezon olacak mı?
Westworld 4. sezon ne zaman yayınalacak? Westworld yeni sezon olacak mı?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 31 Mart 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 31 Mart 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?

Popüler Haberler

Kırmızı Kamyon dizi oyuncuları kim kimdir?
Telefon ile profesyonel fotoğraf nasıl çekilir? Telefon ile güzel fotoğraf çekmenin yöntemleri
Bebeğin kan grubu nasıl öğrenilir? Anne karnında bebeğin kan grubu nasıl öğrenilir?
Emeklilik yaşı beklerken kıdem tazminatı ödenir mi? 2021
Evde bakım maaşı nasıl alınır? 2021 Evde bakım parası nereden alınır, başvuru adresi neresidir?
Ptt kapıda ödeme nasıl gönderilir? Epttavm kapıda ödeme var mı?
Öğrenciler yetim maaşı alabilir mi? 2021 yetim maaşı alma şartları
Rüyada at görmek ne demek, at görmek ne anlama gelir?
Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini kim satın alındı?
Fiili hizmet süresi zammı ne demektir? Kimler fiili hizmet süresi zammından faydalanabilir?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Gerçek adı ne? Hazal Eylül Çelik oynadığı diziler
Masum 365. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
ATV Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve karakter analizi
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
Netflix Dizisi Şahmeran dizi konusu ve oyuncuları
Survivor 2021 60. bölüm fragmanı 1 Nisan 2021 Perşembe
Yaya geçitleri neden kırmızıya boyandı? Kırmızı yaya geçidi çizgisi anlamı nedir?
Günlük burç yorumları; 1 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları
Kredi notu nasıl hesaplanıyor? 2021 Banka ihtiyaç kredisi notu hesaplama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.