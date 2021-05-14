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Kırmızı Kamyon dizi ismi neden değişti? Show TV Kahraman Babam ne zaman başlayacak?

Kırmızı Kamyon dizisinin ilk bölümün yayınlanmasının ardından dizi ekibi şok bir karar alarak dizinin haziran ayında yeni bölümlerle devam edeceğini duyurdu. Dizi ekibi aynı zamanda dizinin adını da değiştirdi. Kırmızı Kamyon dizisinin ismi ne oldu? Kırmızı Kamyon dizisinin ismi niye değişti? İşte ayrıntılar.

14 Mayıs 2021 Cuma 01:31
Kırmızı Kamyon dizi ismi neden değişti? Show TV Kahraman Babam ne zaman başlayacak?
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Show TV'nin yeni sezon öncesi oldukça iddialı bir yapımı olan dizide alınan şok kararlar birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Birinci bölüm yayınlanır yayınlanmaz ani bir kararla araya giren dizinin ne zaman geri başlayacağı ise merak konusu oldu. 

Dizinin araya girmesinin ardından bir şok karar daha alındı ve Kırmızı Kamyon olan dizinin ismi de değiştirildi. Yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.

Haziran ayı içerisnde tekrar gösterime girileceği iddia edilen dizinin de ismi değişmesi diziye bekleyenlerde ise şok etkisi yarattı. İtfaiyecilerin karhramanlıklarını anlatan dizinin ismi Kırmızı Kamyon olarak başladı ve Kahraman Babam'a döndü. Dizi yayın hayatına Kahraman Babam olarak devam edecek.

Dizinin oyuncu kadrosu içerisinde başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz olmak üzere Ushan Çakır, Fatih Al, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sezonun en zor ve oldukça dizinin olduğu bir dönemde yayın hayatına başlamasının bir hata olarak gören yönetim diziyi haziran ayına çekti ve adını da stratejik bir hamle yaparak değiştirdi.

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 01:31
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı KamyonShow Tv
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