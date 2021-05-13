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Kırmızı Kamyon dizi ismi Kahraman Babam olarak değiştirildi

Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon ilk bölümünün ardından yayından kaldırılmıştı. Haziran ayında yeniden ekranlara dönecek olan Kırmızı Kamyon dizisinin ismi Kahraman Babam olarak değiştirildi.

13 Mayıs 2021 Perşembe 00:35
Kırmızı Kamyon dizi ismi Kahraman Babam olarak değiştirildi
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Show TV ekranlarında itfaiyecilerin yaşamlarını konu edinen Kırmızı Kamyon dizisi, Mart ayında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmış ardından da yayından kaldırılmıştı. Oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Ushan Çakır gibi isimlerin yer aldığı dizi, Haziran ayında yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV’nin yeniden yayın akışına eklediği dizinin adı da değiştirilerek ‘Kahraman Babam’ oldu.

‘Kahraman Babam’ dizisi Haziran’da başlayacak

Kahraman Babam adıyla ekran macerasına devam eden dizinin çekimleri hızla sürüyor. Daha önce mart ayında yayınlanmaya başlayan ve itfaiyecilerin zorlu yaşam mücadelelerinin anlatıldığı dizi, reytinglerde ilk 10’a giremeyince akıştan kaldırılmıştı. Kırmızı Kamyon dizisi ‘Kahraman Babam’ adıyla haziran ayında yeniden izleyici karşısına çıkacak.


Son Güncelleme: 13.05.2021 00:35
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı KamyonKahraman BabamShow TvGörkem SevindikUshan çakırNilay Deniz
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