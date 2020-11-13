İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel’in yer aldığı diziler

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel’in yer aldığı diziler haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 13.11.2020 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

13 Kasım 2020 Cuma 19:15
Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel’in yer aldığı diziler
Takip Et:

TV 8 ekranlarında yakın bir dönemde yayınlanmaya başlayan Kırmızı Oda dizisi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Dizide dikkat çeken oyunculardan bir tanesi de Tarık karakteri oldu. Piraye’nin eşi olarak görülen Tarık karakterini kimin canlandırdığı merak edilen konular arasında yer aldı.

Kırmızı Oda Dizisi Tarık Kimdir?

TV 8 ekranlarının yeni sevilen dizisi Kırmızı Oda’nın önemli karakterlerinden biri olan Tarık’ı Tansel Döngel canlandırmaktadır. Gerçek hayat hikayelerinin yer aldığı dizide Tarık karakteri izleyicileri etkilemeyi başarmıştır.

Tansel Öngel 1976 senesinde doğmuştur. 176 cm boyunda ve 72 kg ağırlığında olan Döngel, dizi ve tiyatro yapımlarında yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Döngel 2000 senesinde Trabzon Devlet Tiyatrosunda görev yapmaya başlamıştır. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önce yer aldığı diziler sıralanmıştır.

2020 – Kırmızı Oda

2016 – Kanıt Ateş Üstünde

2015 – Yaz’ın Öyküsü

2012 – Benim İçin Üzülme


2011 – Muhteşem Yüzyıl

2010 – Geniş Aile

2010 – Kılıç Günü

2009 – Bu Kalp Seni Unutur Mu?

2007 – Elveda Derken

2006 – Adak

2005 – Güz Yangını

2005 – Avrupa Yakası

2004 – Uy Başuma Gelenler



Son Güncelleme: 13.11.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tansel DöngelTarıkKırmızı OdaTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor
Çocukluk dizisinin son bölümündeki Kadir Şeker sahnesi izleyiciden tam not aldı!
Çocukluk dizisinin son bölümündeki Kadir Şeker sahnesi izleyiciden tam not aldı!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda hangi günler yayınlanıyor? TV8 Kırmızı Oda tekrar bölümleri ne zaman?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı'nın yer aldığı diziler
Arka Sokaklar dizisinde Sinem Ertem karakterine Gizem Terzi hayat veriyor
Menajerimi Ara dizisinde Leyla Ertem karakterine Pınar Ünsal hayat veriyor
Arka Sokaklar dizisinin Asiye Çoban'ı Melisa Şalgam'ın hayat hikayesi!
Kırmızı Oda dizisinde Meliha’nın kızı karakterini Deniz Altan canlandırıyor
Arıza kaç bölüm yayınlanacak? Show TV Arıza final tarihi
Kırmızı Oda dizisinde Necdet karakterine Taha Baran Özbek hayat veriyor
Diş teli takan devlet hastaneleri hangileridir? Diş teli devlet tatrafından karşılanıyor mu?
Diriliş Osman Trt'den neden ayrıldı? Atv kanalına geçiş nedeni ne?
Ateistlik nedir? Kimlere ateist nedir? Ateistlerin inanç ve özellikleri nedir?
Kentsel dönüşüm devlet desteği kredisi nasıl alınır? Kentsel dönüşüm kredisi veren bankalar
Bir Zamanlar Çukurova neden yayınlanmıyor? Sezon finali mi yaptı? Ne zaman başlayacak?
2020 ATA AÖF Vize Sınav Tarihleri
Tarifeye ek telefon nasıl alınır? Tarifeye ek telefon fiyatları sorgulama
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 2021 senesinde de satışlar yapılacak!
Black Cuma 2020 kampanyalar ve indirim tarihleri
Çocukluk Gülay kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Selen Öztürk kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İBB Taksim Projesi, Salacak ve Bakırköy Meydanı nasıl olacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.