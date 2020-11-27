İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel yaşı ve oynadığı diziler

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel yaşı ve oynadığı diziler haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel yaşı ve oynadığı diziler ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Kasım 27 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Kasım 2020 Cuma 19:15
Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

TV 8 ekranlarında yakın bir dönemde yayınlanmaya başlayan Kırmızı Oda dizisi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Dizide dikkat çeken oyunculardan bir tanesi de Tarık karakteri oldu. Piraye’nin eşi olarak görülen Tarık karakterini kimin canlandırdığı merak edilen konular arasında yer aldı.

Kırmızı Oda Dizisi Tarık Kimdir?

TV 8 ekranlarının yeni sevilen dizisi Kırmızı Oda’nın önemli karakterlerinden biri olan Tarık’ı Tansel Döngel canlandırmaktadır. Gerçek hayat hikayelerinin yer aldığı dizide Tarık karakteri izleyicileri etkilemeyi başarmıştır.

Tansel Öngel 1976 senesinde doğmuştur. 176 cm boyunda ve 72 kg ağırlığında olan Döngel, dizi ve tiyatro yapımlarında yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Döngel 2000 senesinde Trabzon Devlet Tiyatrosunda görev yapmaya başlamıştır. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önce yer aldığı diziler sıralanmıştır.

2020 – Kırmızı Oda

2016 – Kanıt Ateş Üstünde

2015 – Yaz’ın Öyküsü

2012 – Benim İçin Üzülme


2011 – Muhteşem Yüzyıl

2010 – Geniş Aile

2010 – Kılıç Günü

2009 – Bu Kalp Seni Unutur Mu?

2007 – Elveda Derken

2006 – Adak

2005 – Güz Yangını

2005 – Avrupa Yakası

2004 – Uy Başuma Gelenler



Son Güncelleme: 27.11.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tansel DöngelTarıkKırmızı OdaTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı

Popüler Haberler

Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel yaşı ve oynadığı diziler
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan karakteri kimdir? Gökşin Saraç kimdir, nereli, kaç yaşında?
Çocukluk dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Alev Alev Ömer kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi Galip karakterini kim canlandırıyor? Celil Nalçakan kimdir?
Çocukluk Gülay karakterini kim canlandırıyor? Selen Öztürk biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Öğrenci Kaymakamlık bursu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? 2020
Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Çocukluk dizisi çekim yerleri ve mekanları
Barbaros dizisinde Barbaros karakterini Ulaş Tuna Astepe canlandırıyor
Çukur dizisi Kulkan Erdenet (Mert Yazıcıoğlu) kimdir?
MNG Kargom nerede? MNG Kargo sorgulama ve takip ekranı
Kurban Bayramında Koronavirüs için yeni kısıtlamalar olacak mı? Bilim Kurulundan yeni toplantı
Radar Tespit cihazı kullanmanın cezası nedir?
Zaman Matinesi yeni bölüm konuğu kimdir? 25 Ocak TRT 1 Zaman Matinesi konuğu
Ece Uslu bikinili tatil fotoğraflarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağıyor
Şartlı eğitim yardımı hangi ayda verilir? 2020 Şartlı eğitim yardımı ne kadar oldu?
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
PTT kart şifresi nasıl alınır? PTT şubelerinden kart şifresi alma
Özel hastanelerin fizik tedavi seans ücretleri 2020
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul yaşı ve oynadığı diziler
On Numara çekiliş sonuçları kaçta açıklanacak? 27 Kasım On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.