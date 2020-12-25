İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel hakkında bilgiler

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel hakkında bilgiler hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 25 Aralık günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Kırımızı Oda Tarık kimdir? konusunda yeni bilgileri edinin.

25 Aralık 2020 Cuma 19:15
Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel hakkında bilgiler
Takip Et:

TV 8 ekranlarında yakın bir dönemde yayınlanmaya başlayan Kırmızı Oda dizisi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Dizide dikkat çeken oyunculardan bir tanesi de Tarık karakteri oldu. Piraye’nin eşi olarak görülen Tarık karakterini kimin canlandırdığı merak edilen konular arasında yer aldı.

Kırmızı Oda Dizisi Tarık Kimdir?

TV 8 ekranlarının yeni sevilen dizisi Kırmızı Oda’nın önemli karakterlerinden biri olan Tarık’ı Tansel Döngel canlandırmaktadır. Gerçek hayat hikayelerinin yer aldığı dizide Tarık karakteri izleyicileri etkilemeyi başarmıştır.

Tansel Öngel 1976 senesinde doğmuştur. 176 cm boyunda ve 72 kg ağırlığında olan Döngel, dizi ve tiyatro yapımlarında yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Döngel 2000 senesinde Trabzon Devlet Tiyatrosunda görev yapmaya başlamıştır. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önce yer aldığı diziler sıralanmıştır.

2020 – Kırmızı Oda

2016 – Kanıt Ateş Üstünde

2015 – Yaz’ın Öyküsü

2012 – Benim İçin Üzülme

2011 – Muhteşem Yüzyıl

2010 – Geniş Aile

2010 – Kılıç Günü

2009 – Bu Kalp Seni Unutur Mu?

2007 – Elveda Derken

2006 – Adak

2005 – Güz Yangını

2005 – Avrupa Yakası

2004 – Uy Başuma Gelenler



Son Güncelleme: 25.12.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tansel DöngelTarıkKırmızı OdaTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
"En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde Acun Ilıcalı'da bulunuyor
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Çocukluk dizisinin final bölümünden ilk fragman yayınlandı
Çocukluk dizisinin final bölümünden ilk fragman yayınlandı
Doya Doya Moda yarışmasının jürisi Kemal Doğulu yarışmadan ayrılıyor mu? Yayında neden yoktu?
Doya Doya Moda yarışmasının jürisi Kemal Doğulu yarışmadan ayrılıyor mu? Yayında neden yoktu?
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, Savaşçı'nın kadrosuna katıldı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun, Savaşçı'nın kadrosuna katıldı

Popüler Haberler

Kırmızı Oda Meliha’nın kızı karakterini kim canlandırıyor? Deniz Altan kimdir?
Arıza ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Kırmızı Oda dizisinde Necdet karakterini Taha Baran Özbek canlandırıyor
Çocukluk Öğretmen Betül kimdir? Damla Cercisoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kırımızı Oda Tarık kimdir? Tansel Öngel hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? Gökşin Saraç doğum tarihi
Çocukluk dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Alev Alev Ömer kimdir? Gerçek adı ne? Cihangir Ceyhan oynadığı diziler
Kırmızı Oda dizisindeki Galip karakteri kimdir? Celil Nalçakan nereli, yaşı kaç?
2021 Ocak 2021 KYK burs ve kredisi ne kadar yatacakk? 2021 doktora ve yüksek lisans burs ücreti
Netflix Güney Kore dizisi Extracurricular nasıl bir dizi, konusu ne?
Aykut Enişte, TV'de ilk kez Çarşamba Star'da
TRT 2 Beethoven'ın Doğum Günü Konseri canlı yayın
Rüyada birine sarılmak ne demektir? Rüyada birine sarıldığını görmenin anlamı, tabiri nedir?
Vartolu diziye veda mı etti, Çukur'dan ayrıldı mı? Erkan Kolçak Köstendil Çukur'a vedası
Yılbaşı tatili ve sokağa çıkma yasakları ne zaman başlıyor?
En Şık Benim başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Üçyol-Buca metro hattı ne zaman açılacak, son durum ne?
2021 Asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantı tarihi ne zaman, asgari ücret ne zaman belli olur?
BluTV yılbaşı özel programı yayın akışı
Kanal 7 Yaralı Kalbim konusu ve dizi oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.