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Kırımızı Oda Tarık kimdir? Gerçek adı ne? Tansel Öngel oynadığı diziler

Kırımızı Oda Tarık kimdir? Gerçek adı ne? Tansel Öngel oynadığı diziler ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 9 Nisan 2021 Cuma tarihli yazımızda Kırımızı Oda Tarık kimdir? ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

09 Nisan 2021 Cuma 19:15
Kırımızı Oda Tarık kimdir? Gerçek adı ne? Tansel Öngel oynadığı diziler
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TV 8 ekranlarında yakın bir dönemde yayınlanmaya başlayan Kırmızı Oda dizisi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Dizide dikkat çeken oyunculardan bir tanesi de Tarık karakteri oldu. Piraye’nin eşi olarak görülen Tarık karakterini kimin canlandırdığı merak edilen konular arasında yer aldı.

Kırmızı Oda Dizisi Tarık Kimdir?

TV 8 ekranlarının yeni sevilen dizisi Kırmızı Oda’nın önemli karakterlerinden biri olan Tarık’ı Tansel Döngel canlandırmaktadır. Gerçek hayat hikayelerinin yer aldığı dizide Tarık karakteri izleyicileri etkilemeyi başarmıştır.

Tansel Öngel 1976 senesinde doğmuştur. 176 cm boyunda ve 72 kg ağırlığında olan Döngel, dizi ve tiyatro yapımlarında yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Döngel 2000 senesinde Trabzon Devlet Tiyatrosunda görev yapmaya başlamıştır. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önce yer aldığı diziler sıralanmıştır.

2020 – Kırmızı Oda

2016 – Kanıt Ateş Üstünde

2015 – Yaz’ın Öyküsü

2012 – Benim İçin Üzülme

2011 – Muhteşem Yüzyıl

2010 – Geniş Aile

2010 – Kılıç Günü

2009 – Bu Kalp Seni Unutur Mu?

2007 – Elveda Derken

2006 – Adak

2005 – Güz Yangını

2005 – Avrupa Yakası

2004 – Uy Başuma Gelenler




Son Güncelleme: 09.04.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Tansel DöngelTarıkKırmızı OdaTV 8
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