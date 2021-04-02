İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya BionTech olarak istediği aşıyı seçebilecekler
Son Dakika
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya...
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!
Son Dakika
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!

Kırımızı Oda dizisinde Tarık karakterini Tansel Öngel canlandırıyor

Türkiye basınında yankı uyandıran Kırımızı Oda dizisinde Tarık karakterini Tansel Öngel canlandırıyor hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 2 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 19:15
Kırımızı Oda dizisinde Tarık karakterini Tansel Öngel canlandırıyor
Takip Et:

TV 8 ekranlarında yakın bir dönemde yayınlanmaya başlayan Kırmızı Oda dizisi izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Dizide dikkat çeken oyunculardan bir tanesi de Tarık karakteri oldu. Piraye’nin eşi olarak görülen Tarık karakterini kimin canlandırdığı merak edilen konular arasında yer aldı.

Kırmızı Oda Dizisi Tarık Kimdir?

TV 8 ekranlarının yeni sevilen dizisi Kırmızı Oda’nın önemli karakterlerinden biri olan Tarık’ı Tansel Döngel canlandırmaktadır. Gerçek hayat hikayelerinin yer aldığı dizide Tarık karakteri izleyicileri etkilemeyi başarmıştır.

Tansel Öngel 1976 senesinde doğmuştur. 176 cm boyunda ve 72 kg ağırlığında olan Döngel, dizi ve tiyatro yapımlarında yer almaktadır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Döngel 2000 senesinde Trabzon Devlet Tiyatrosunda görev yapmaya başlamıştır. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önce yer aldığı diziler sıralanmıştır.

2020 – Kırmızı Oda

2016 – Kanıt Ateş Üstünde

2015 – Yaz’ın Öyküsü

2012 – Benim İçin Üzülme

2011 – Muhteşem Yüzyıl

2010 – Geniş Aile

2010 – Kılıç Günü

2009 – Bu Kalp Seni Unutur Mu?

2007 – Elveda Derken

2006 – Adak

2005 – Güz Yangını

2005 – Avrupa Yakası

2004 – Uy Başuma Gelenler



Son Güncelleme: 02.04.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tansel DöngelTarıkKırmızı OdaTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?

Popüler Haberler

Arka Sokaklar Asiye Çoban karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Show TV Arıza dizisi final tarihi belli mi?
Kırmızı Oda dizisi Necdet kimdir? Taha Baran Özbek
Kırımızı Oda dizisinde Tarık karakterini Tansel Öngel canlandırıyor
Payitaht Abdülhamid dizisi Aliye Sultan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gökşin Saraç kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi Galip kimdir? Celil Nalçakan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Barbaros'a katılan Ulaş Tuna Astepe Kimdir? Barbaros karakteri kimdir?
Arıza yeni gelen ve ayrılan dizi oyuncuları
Mucize Doktor 55. bölüm FOX TV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Açıktan üniversite okuyanlar polis olabilir mi? 2021 Açıktan üniversite kayıt şartları
Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
1 Nisan Şaka Günü nedir? Şaka günü nasıl ortaya çıkmıştır?
30000 tl ye ikinci el hangi araba alınır? 2021
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları
100.000 tl ye alınacak arabalar 2021
KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatar mı? Kyk Burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına ne zaman hesaplara yatar?
Son Sayfa sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.