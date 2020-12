Kingdom 3. sezon ne zaman çıkacak? Kingdom yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kingdom ilk sezon ile 25 Ocak 2019 yılında 6 sezon ile birlikte dizi hayatına başladı. 2.Sezonu ise 13 Mart 2020’de ekranda oldu. Peki Kingdom 3. Sezon ne zaman başlayacak? Merak ettikleriniz haberimizde.

Son zamanlarda özellikle genç kesim tarafından büyük ilgi ile takip edilen Kore dizileri ün salmaya devam eder oldu. Kingdom dizisi de Kore dizilerinden yalnızca biri. Kingdom Güney Kore dizisidir ve aksiyon konusu ile daha çok korku ve dram konularına da ağırlık verilmiştir dizide. Kingdom dizisi The Kingdom of the Gods adlı bir çizgi romandan ilham alınarak çekilmiştir. Konusu daha çok Orta Çağ’daki Kore Krallığı ile ilgilidir. Halkın yoksulluk içinde olduğunu devletin ise gün geçtikçe gücünü kaybettiğini ifade ediyor bir yandan da.

Diziyi izlemeye başlamadan merak edip araştırmalar yapacak olursanız eğer kısa kısa kesitlerden etkilenerek zombi filmleri ile karşılaştırmayınız. Çünkü klasik zombi filmleri gibi değil sadece o konular iyi şekilde canlandırılmıştır.

Kingdom dizisinin oyuncu kadrosunda; Ju Ji-hoon - Prens Lee Chang yer alıyor başrolde sık sık göreceksinizdir. Daha sonra Ryu Seung, Bae Doona ve Kim Sung-kyu rol almaktadır.

Kingdom 3. Sezonu ne zaman yayınlanacak?

Covid-19 ile bir çok film ve dizilerde aksamlar oldu ve bu süreler uzadı. Kesin bir cevabı olmamakla birlikte Kingdom 3. Sezonu 2021 yılının Kış aylarına doğru yayımlanacağı tahmin edilmektedir. Bu tahmin ise Kingdom 1 ve 2. Sezonun yayınlanma tarihlerine bakılarak tahmin edilen yayınlanma tarihi 2021 yılının Kış ayında olacağı yönünde.