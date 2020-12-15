İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...
2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü tatil?
2021 yılbaşı tatili kaç gün?...
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki toplayan sözlerine savunma geldi
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek paketi geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek...

Kingdom 3. sezon ne zaman çıkacak? Kingdom yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kingdom 3. Sezonu ne zaman ekranlarda olacak? Kingdom’un yeni sezonu ne zaman? Kingdom'un 2. Sezonunda neler oldu? Kore dizisi Kingdom 3. Sezon onayı alındı mı?

15 Aralık 2020 Salı 22:32
Kingdom 3. sezon ne zaman çıkacak? Kingdom yeni sezon ne zaman başlıyor?
Takip Et:

Kingdom ilk sezon ile 25 Ocak 2019 yılında 6 sezon ile birlikte dizi hayatına başladı. 2.Sezonu ise 13 Mart 2020’de ekranda oldu. Peki Kingdom 3. Sezon ne zaman başlayacak? Merak ettikleriniz haberimizde.

Son zamanlarda özellikle genç kesim tarafından büyük ilgi ile takip edilen Kore dizileri ün salmaya devam eder oldu. Kingdom dizisi de Kore dizilerinden yalnızca biri. Kingdom Güney Kore dizisidir ve aksiyon konusu ile daha çok korku ve dram konularına da ağırlık verilmiştir dizide. Kingdom dizisi The Kingdom of the Gods adlı bir çizgi romandan ilham alınarak çekilmiştir. Konusu daha çok Orta Çağ’daki Kore Krallığı ile ilgilidir. Halkın yoksulluk içinde olduğunu devletin ise gün geçtikçe gücünü kaybettiğini ifade ediyor bir yandan da.

Diziyi izlemeye başlamadan merak edip araştırmalar yapacak olursanız eğer kısa kısa kesitlerden etkilenerek zombi filmleri ile karşılaştırmayınız. Çünkü klasik zombi filmleri gibi değil sadece o konular iyi şekilde canlandırılmıştır.

Kingdom dizisinin oyuncu kadrosunda; Ju Ji-hoon - Prens Lee Chang yer alıyor başrolde sık sık göreceksinizdir. Daha sonra Ryu Seung, Bae Doona ve Kim Sung-kyu rol almaktadır.

Kingdom 3. Sezonu ne zaman yayınlanacak?

Covid-19 ile bir çok film ve dizilerde aksamlar oldu ve bu süreler uzadı. Kesin bir cevabı olmamakla birlikte Kingdom 3. Sezonu 2021 yılının Kış aylarına doğru yayımlanacağı tahmin edilmektedir. Bu tahmin ise Kingdom 1 ve 2. Sezonun yayınlanma tarihlerine bakılarak tahmin edilen yayınlanma tarihi 2021 yılının Kış ayında olacağı yönünde. 

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 22:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KingdomYeni SezonKore DizisiGüney Kore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti

Popüler Haberler

Kingdom 3. sezon ne zaman çıkacak? Kingdom yeni sezon ne zaman başlıyor?
Osman Kavala neden tutuklu?
Süper Loto çekiliş 15 Aralıkçekiliş sonuçları ve kazanan numaralar
Vikings 7. Sezon ne zaman yayınlanacak? Vikings dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi devlet destekleri 2020
Yatay geçiş ne zaman yapılır? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Gain medya platformunun ikinci dizisi Terapist'in oyuncuları belli oldu!
Çıplak yeni sezon olacak mı? Blu TV Çıplak 2.sezon ne zaman yayınlanacak?
Epic Games ücretsiz oyunları neler? Yılbaşı özel Epic Games ücretsiz oyunlar listesi
Exxen Fightclup ne zaman başlayacak? Exxen Fightclup fragmanı
İbo Show konuğu Gonca Vuslateri kaç yaşında, nereli?
Bankaların masrafsız 10000 TL kredi kampanyaları ve başvuru şartları
iPhone Telefon Parolası Nasıl Değiştirilir? iPhone Parola Değiştirme
YouTube kanalı satışı nasıl yapılır? 2020 YouTube kanalı değeri nasıl, neye göre hesaplanır?
Akbank EFT ve Havale işlem ücretleri ne kadar? 2020 Güncel Akbank havale ve eft işlem ücreteri
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Aralık 2020
HES kodu e-devlet, SMS ve HES mobil uygulamasından alma işlemleri
Piyango bileti almak ve şans oyunları oynamak haram mı? Diyanet açıklaması
Yılbaşında sevgiliye ne alınır? Yılbaşı hediyesi önerileri
Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?
Kimsesizler dizisi Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.