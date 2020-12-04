İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Kingdom 3. sezon ne zaman başlıyor, Kingdom yeni sezon onayı aldı mı, Kingdom yeni sezonda neler olacak?

Netflix'te yayınlanan Kingdom dizisinin 3.sezonu ne zaman başlıyor, yeni sezon onayı aldı mı merak konusu oldu. Kingdom'un yeni sezonunda neler olacağı ile ilgili tahminler içeriğimizde yer alıyor.

04 Aralık 2020 Cuma 21:01
Kingdom 3. sezon ne zaman başlıyor, Kingdom yeni sezon onayı aldı mı, Kingdom yeni sezonda neler olacak?
Takip Et:

Netflix platformunda yayınlanan Kingdom dizisi aksiyon sahnelerinin yanı sıra dram ve korku sahneleri ile izleyiciyi etkilemeyi başarıyor. Güney Kore yapımı olarak karşımıza çıkan dizi ilk 2 sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

Kingdom 3.Sezon ne zaman başlayacak?

İlk sezonu 25 Ocak 2019’da, ikinci sezonu ise 13 Mart 2020’de 6’şar bölüm olarak yayınlandı. Pandemi nedeniyle birçok dizinin çekimleri aksamıştı. Bu nedenle Kingdom dizisinin yayın tarihi ile ilgili birçok fikir ortaya atılsa da dizinin, 2021 yılının ilk aylarında izleyici ile buluşması bekleniyor.

Kingdom dizisinin konusu nedir?

Kingdom, The Kingdom of the Gods isimli bir çizgi romandan esinlenerek uyarlanmıştır. Dizi Orta Çağ zamanında Kore Krallığı döneminde taht savaşlarının olduğu Kore’yi anlatıyor. Kingdom’u diğer Orta Çağ dizilerinden ayıran en dikkat çeken yönü ise ülke saran bir zombi istilasının olmasıdır.

Kingdom dizisi oyuncu kadrosu

Kingdom dizinini oyuncu kadrosunda Ju Ji-hoon, Ryu Seung, Bae Doona ve Kim Sung-kyu gibi isimler yer alıyor.



Son Güncelleme: 04.12.2020 21:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Güney KoreNetflixKingdom
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?
İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?
İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?
Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!

Popüler Haberler

e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Bime kırtasiye malzemeleri ne zaman gelecek? Bim okul alışverişi kampanyası
Çukur Nehir Yamaç ile evlenecek mi? Nehir gerçekten hamile mi?
Bahar kalkanı haberleri videoları 2 mart 2020 Pazartesi
Komşudan rahatsız olan kişiler ne yapmalı?
Hercai Zeynep kimdir? Dilara Yeşilyaprak hakkında bilgiler
Aşı gönüllülerine para veriliyor mu? Aşı gönüllük süreci nasıl bir süreçtir?
Kervan Gıda Halka Arz sonrası hisse işlem fiyatı ne kadar?
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı
Yılbaşı kutlamak günah mı, neden günah?
Hangi durumlarda e fatura kesilir? E-fatura hangi kurumları kapsıyor?
Halk süt kimlere verilir? 2020 Halk süt başvuru formu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.