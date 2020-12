Kingdom 3. sezon ne zaman başlıyor, Kingdom yeni sezon onayı aldı mı, Kingdom yeni sezonda neler olacak?

Netflix platformunda yayınlanan Kingdom dizisi aksiyon sahnelerinin yanı sıra dram ve korku sahneleri ile izleyiciyi etkilemeyi başarıyor. Güney Kore yapımı olarak karşımıza çıkan dizi ilk 2 sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

Kingdom 3.Sezon ne zaman başlayacak?

Kingdom dizisinin konusu nedir?

İlk sezonu 25 Ocak 2019’da, ikinci sezonu ise 13 Mart 2020’de 6’şar bölüm olarak yayınlandı. Pandemi nedeniyle birçok dizinin çekimleri aksamıştı. Bu nedenle Kingdom dizisinin yayın tarihi ile ilgili birçok fikir ortaya atılsa da dizinin, 2021 yılının ilk aylarında izleyici ile buluşması bekleniyor.

Kingdom, The Kingdom of the Gods isimli bir çizgi romandan esinlenerek uyarlanmıştır. Dizi Orta Çağ zamanında Kore Krallığı döneminde taht savaşlarının olduğu Kore’yi anlatıyor. Kingdom’u diğer Orta Çağ dizilerinden ayıran en dikkat çeken yönü ise ülke saran bir zombi istilasının olmasıdır.

Kingdom dizisi oyuncu kadrosu

Kingdom dizinini oyuncu kadrosunda Ju Ji-hoon, Ryu Seung, Bae Doona ve Kim Sung-kyu gibi isimler yer alıyor.